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1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

有時（一五）

凌嵐

老人公寓的窗簾，是南京一家民營布業老闆捐助的。厚重高級的提花裝飾布簾，規格也像星級酒店那樣，從天花板垂直到地。這個敬老的老闆實心眼，真心想做好事，但豪華窗簾唯一缺點是很容易被扯脫架，修補窗簾成為這裡的常事。

張奶奶喜歡針線活，眼睛好，可以準確地踩縫紉機，修補窗簾變成她拿手的活。窗簾改完改被褥，一番拆洗一番新。最後她開始幫著院裡的人改衣服，改來改去，改到了老董的一件舊夾克上。舊夾克的兩個胳膊肘的部位都磨爛了，但腰身前襟卻完好如新，連釦子都是原配的，沒有脫落過一粒，也不知道這衣服是怎麼穿的。

張奶奶卸下兩個爛了的袖子不算，還拿眼睛估摸著老董近年來人瘦了，腰身尺寸變小，她把舊夾克的腰給收了一下。嘿！這件馬甲送到老董那裡，他都認不出了，直誇張奶奶手藝，還請她來喝茶。第二天女兒小董送家裡的小菜來，也立刻有了張奶奶的一份。就這樣，老董成為張奶奶在這裡的第二個好朋友。

這引起董粉們議論紛紛。張奶奶藉針線活勾引老董，多麼有心計的女人啊！而且她還年輕，不到七十吧！他倆是老少配！無論張奶奶怎麼辯解，改舊夾克是勾引的實證吧？改完衣服後上門喝茶，喝了茶一聊聊好久，這也是真的吧？陪老董在窗邊坐著是事實吧？

那個初春雨後的黃昏，張奶奶穿著花布衫，頭髮梳得一絲不亂，一動不動地坐在老董房間的窗邊，表情嚴肅，他們在說什麼？那麼專注，連窗外漫天橙紅色絢麗的晚霞轉成深藍的夜色，都沒有注意到。（一五）

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