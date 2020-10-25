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1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

拜師學藝（六）

草白

煙霧中，他的眼神與奶奶的眼神錯開了。他瞇著眼睛，望著那一大桌子飯菜出神，好像還鬧不明白自己為何坐到這餐桌前；這一桌子過分豪奢、與周圍陳設起著強烈衝突的飯菜，到底有何用意。

他與米亞的父親年紀相仿，差不多同時間結婚，不同的是，他的妻子給他生了兩個女孩。他沒有兒子，也就不知該如何教育別人的兒子。但人們總會習慣性地想，要是自己遇到這種情況，總會好一些。那一刻，他臉上浮現的就是「自己遇到，總會好一些」的神情。同時，他在心裡粗略估算了這一桌子飯菜的價格，不禁吸了一口氣，更加坐立不安起來。

最肆無忌憚的是納多。他大快朵頤著，從抓起筷子到現在，幾乎沒有停下過。連敬酒的時候，嘴裡也在嚼著什麼。哪怕離他最遠的那盆油炸肉圓，照樣沒有逃過他的眼睛。他還沒有吃早飯呢！他是被從床上拖起來，直接坐到餐桌邊。

剛才，他給雕花師傅敬酒，還睡意朦朧，嗓音嘶啞。現在，他完全醒了。那些食物喚醒了他的味蕾，使得他眼睛發亮、動作機敏、躍躍欲試，像一名賭徒好不容易拿到一手久違的好牌，可不能再錯過了。

他還是像從前那樣吃飯，一手持筷子，另一手垂在餐桌下面。沒有人在意他是怎麼吃飯的，好像這是無關緊要的事。只有米亞覺得難受。他不會變好了。一個連手都不會好好擺放的人，還能要求他做什麼呢？

餐桌上，特別是他也在座時，米亞總嚴格要求自己一手捧碗、一手持筷。不把米飯灑在桌子上，不讓碗裡有殘餘飯粒。沒有人要求她這麼做，她是做給他看的。但他從來都看不見。（六）

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