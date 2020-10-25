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疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

徬徨的海（全文完）

李紀

說說她，是怎麼樣的人，葉梓探詢李哲彥心裡怎麼看妻子。

一個單純的女人，學商，做財務管理的工作，顧家，是稱職的家庭主婦。小自己好幾歲，像妺妹，但心思像一個母親。李哲彥說選擇一位不是文藝少女的妻子，是不想一起糾葛在與現實有違和的情境。妻子像一個避風港，讓他回到家像停息在港灣。

李哲彥還提到，文藝少年和文藝少女的交往太辛苦了，日常與非日常的衝突在觀念和實踐中常會出現。也許，這就是沙特和波娃這一對情侶不結婚，卻以永遠的伴侶一起生活的理由。沙特死時，波娃為他題記「他的死讓我們分離」。相隔六年，波娃為自己寫下「而我們的死將讓我們團聚」，兩人併葬一起，是思想的戀人、並肩的鬥士。

葉梓側轉過來，靠著李哲彥。她的一手就按撫著他的胸口，兩人起伏的呼吸傳遞著在遠處的海浪聲。他的一隻手輕撫她的頭髮。他想吻她，但沒有。他想撫摸她的身體，但沒有。他喜歡她，但不想傷害她。想像著兩人一起在旭海的沙灘奔跑，追逐海浪也被海浪追逐。一些歡笑聲從海邊傳過來，久久沒有止息。

忽而，旭海草原也像海一樣，在風中吹拂著浪花一樣的風景，廣闊的草原像綠色的海，延伸的視野有藍色的海。海無遠弗屆，像世界的胸膛，也像女人的胸膛，讓人平靜，也讓人迷惑。

李哲彥夢見自己和葉梓一起在旭海草原奔跑、在旭海沙灘奔跑。跑著、跑著，突然葉梓的手鬆開，不見了。李哲彥仍然一直跑、一直跑，手中牽著的是妻子。他轉頭看她時，她正對他微笑著，旁邊還牽著女兒。（全文完）

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