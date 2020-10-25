顏寧儀／圖

亨利含笑望著瓊：「四十二年前，我們兩個人在這所房子安頓下來，開始創業。不到一年，我們的娃娃開始遠銷世界各地，當然以歐美、日本居多。你知道嗎，世界上還是有一些家庭，他們希望自家的女兒成長為淑女，懂得禮儀，不會把腳翹在桌子上……」

瓊笑了：「無論男人還是女人，把腳翹在桌子上，都不怎麼雅觀……」她想到了詹姆斯，與前女友分手就是因為她喜歡把腳翹在茶几上，瞬間，臉都紅了。想了一想，她還是問了一個問題：「娃娃的頭髮是真的嗎？」

亨利微笑：「當然，可以梳、可以洗、可以染，而且經得起歲月的磨難……」

這天晚間，亨利上網叫了披薩和青菜沙拉，從桌邊抄起拐杖，指揮著瓊安置餐桌，桌墊、燭台、銀質刀叉一應俱全。來到美國 十年了，第一次用刀叉吃披薩，瓊微笑著想，不知詹姆斯會作何感想。

亨利十分優雅地將披薩切成一口大小，順便跟瓊說，烤箱下面的大抽屜裡有一塊披薩石，如果送來的披薩不夠熱，只要將披薩石放進烤箱預熱350℉，把披薩放上披薩石，兩三分鐘就可以上桌了。

晚餐後，用長柄燭蓋熄了燭火，將餐桌收拾乾淨以後，瓊打開那個大抽屜，看到了那塊神奇的米色石板。瓊很想問亨利，這幾個月，太太不在了，他是怎麼過日子的。

未及發問，亨利悠悠地開口了：「謝謝你啊！這些日子，餐館送菜我都請他們順便送紙餐盤、塑膠餐具。今天是頭一次用自己家的餐具，很高興……」道了晚安，拄著拐杖，走進了他的臥室，輕輕地關上了門。

瓊上樓來，坐在桌邊仔細審視第二天應當完成的半成品。這是一位健美的拉丁舞者，膚色深，面容端莊高貴，深色的頭髮挽成一個髻垂在腦後。身上只有黑色的襯裙，紅色舞衣尚未完成……瓊撫摸著舞者的頭髮，訝異著那頭髮的質感。桌上的手機響了，是詹姆斯……

鉅細靡遺，電話講了好半天。掛斷之前，詹姆斯跟瓊說：「老人足不出戶，他也就不知道，房頂早就該換了，簷下承霤或修或換新，也需要檢查一下才知道。你方便的時候跟老人說一聲，我帶人來做。」瓊連連答應，依依不捨掛斷電話。

靜謐中，瓊聽到了鋼琴的聲音，走到樓梯上，琴聲來自亨利的臥室，蕭邦的夜曲。瓊坐在樓梯上，靜靜地聽了一會兒，一曲終了。她站起身來，忽然，琴聲鏗鏘，竟然是〈星條旗高高飄揚〉。樂聲停止，時針指向九點鐘，整棟房子萬籟俱寂。

這一晚，瓊做足了功課，裝著黑色蕾絲的小盒子裡只剩了不多的蕾絲，將夠做完這件舞衣。她照著盒上的字母 與數字寫下提示，想著要提醒亨利進貨……。

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早上六點鐘，瓊出門跑步，亨利已經精神抖擻在電腦前工作了。道過早安，亨利告訴瓊門鎖密碼「0909」，湄娘的生日。二十分鐘之後，瓊站在車庫門前，果真，鍵入「0909」，車庫門捲了上來。換過鞋子，瓊張羅自己的早餐，燕麥片、牛奶、優格。流理台上的咖啡 機非常先進，她為自己泡了一杯卡布奇諾，心滿意足上樓開工。

三個鐘頭而已，瓊穿得整整齊齊，捧著兩只褐色的禮盒下樓來，舞者娃娃和五件配套舞衣全部完工。她看到了亨利愉快的笑臉。

亨利請她在唯一一張圓凳上坐下，將電腦屏幕轉向她，給她看，六個半成品娃娃完成後的收益。瓊睜大了眼睛。亨利微笑：「一百年以後，她們的價值會成倍增長。」然後，亨利給她看，她在完成這六份老訂單之後的收益，瓊又一次睜大了眼睛。

亨利告訴瓊，最近幾個月，他仍然收到訂單。但是，他婉轉地告訴客戶，他需要一位新的縫工，因此交貨的日期還很難確定，客戶們都表示願意等。

「最近幾年，湄娘體力比從前差很多，一份訂單需要一周到十天才能完成。你的手很快，也許，我們能夠接更多的訂單……」亨利很坦率地這樣說。瓊想了一想，很謹慎地回答說還沒有做過更多的配件，還不知道自己能不能保持速度。亨利遞給她一個筆記型電腦，笑著問她能不能猜到密碼。瓊笑答：MAENIANG0909。兩人都笑了。瓊拿出小記事本，提醒亨利需要補充黑色蕾絲……

亨利看了一下瓊的筆記，沒有回答，只是打開筆記型電腦點了兩下，顯示出一個娃娃的設計圖：「這是新的訂單，你喜歡電腦設計圖還是紙樣？」

瓊馬上回答：「紙樣。」

身邊的印表機「嗡」的一聲開始運轉，一張又一張，娃娃服飾的細部被清晰地描繪出來了，每一張圖都詳細標明材料的縮寫與號碼。瓊的眼前晃動著樓上那些盒子表面的標籤，心中有數了。（三）