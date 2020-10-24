我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

有時（一四）

凌嵐

若不是徐總看到，立刻制止這些年過八旬，走路高一腳、低一腳的老人做重活，尤其是絕對不能允許她們顫顫巍巍，端起剛剛燒開的電熱水壺這種事，她們會一直服務下去。每一次，老董講時事，徐總都會到會議室轉轉，制止色瞇瞇的老太太們過份熱情。

這一天又是讀報時間，在會議室門口，已經站了好幾個老太太，都是老董的粉絲。徐總沒想到張奶奶也在裡面，「你沒去教會？」徐總想問。自從張奶奶住進來以後，她與揚子結伴去莫愁路教堂。過了兩個月，不知道為什麼，突然停了，星期天她再也不去禮拜。

現在張奶奶頭髮梳得一絲不亂，衣服也是新換的，前襟很乾淨，沒有污漬，臉洗得乾乾淨淨。她朝徐總點點頭，心領神會地笑了一下，但徐總不知道那笑是什麼意思。張奶奶迅速從一神論轉回無神論，因為老董的個人魅力吧！

老董入座後清了清嗓子，立刻帶出時事講學的嚴肅氣氛，讓那幫嘰嘰喳喳、看熱鬧的老太太們也正兒八經起來，她們很安靜地坐下。

張奶奶是董粉們羨慕嫉妒的對象，也豐富了她們的想像。她們立刻把張奶奶叫做老董的女朋友。即便眼神不濟，都要時刻盯著這對鴛鴦的一舉一動。張奶奶很快有了「離不開男人」這樣一個綽號。

張奶奶住進來以後的一段時間，先是心事重重，躲著大家。慢慢她和揚子交上朋友，一起吃飯，一起在院子裡散步，張奶奶漸漸恢復了以前的開朗。白天閒著沒事，她開始幫護工們做點手工活。她不擅長家務，喜歡打毛線、做針線。她很快就獨攬了修補窗簾的工作。（一四）

上一則

師出無名

下一則

學中文

延伸閱讀

有時（九）

有時（九）
有時（八）

有時（八）
有時（七）

有時（七）
有時（六）

有時（六）

熱門新聞

顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02

對時間的困惑

2020-10-18 03:03
陳佳蕙∕圖

我痛故我在

2020-10-19 03:02

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00

搬屋與搬家

2020-10-20 03:00
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪