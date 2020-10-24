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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

拜師學藝（五）

草白

村幹部邊上坐著父親的好友岳叔叔。還有一位鄰村請來的廚師。這些見證者都是經過嚴格篩選的。爺爺本沒有資格參加，因為他一說起話來，滿口子唾沫星子橫飛。奶奶最終還是讓他坐在下首，但事先約法三章，不能大聲說話。

爺爺果然沒有說話，一直默默地扒著離他最近的那碗紅燒肉。他盡量挑小的肉塊來搛，並小心翼翼地控制節奏。那肉片色澤發亮，湯汁濃郁，香味撲鼻，不愧是大廚之作。米亞看得清清楚楚，蒜苗炒豬肝、瘦肉蘑菇片、清蒸大螃蟹、走油蹄膀、油炸肉圓、紅燒鯉魚，一盆盆擺開來，她幾乎看不到盆子。她感到自己的口水快要落到那些菜肴上了。

米亞聽見奶奶的說話聲，那個聲音乾巴巴的，不像是她平時的嗓音。她在說著感謝的話，她對著那個雕花師傅說。那個膚色白皙的人就坐在她的正對面，還是像往常那樣低垂著頭。這一回，他看的不是木頭和竹子，而是眼前桌上的美味佳肴。

所有人的心思都在那些食物上，或者為此驚嘆、或者被此誘惑。還是那位臉頰黑瘦的村幹部有大局觀，提筷之前，他提議納多先敬雕花師傅一杯，再大家一起敬。提議通過了，奶奶把感激的目光投向村幹部，好似將所有殷切之期望都寄託在他身上。但後者已經在撕咬那塊走油蹄膀，同時不忘將一隻大螃蟹，放到自己面前的盤子裡。

他沒有領會奶奶的眼神，或者說假裝沒有領會。奶奶又把求救的目光投向岳叔叔。岳叔叔是除奶奶之外，座中唯一一個面對美食心不在焉的人。他的筷子只隨意搛了一點嘗嘗，就放下了。他取出一支菸，悠閒地抽起來。（五）

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