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有時（一三）

凌嵐

女兒小董疑神疑鬼，覺得這些保母都心術不正，不是想偷錢、偷東西，就是懶，拿老人的錢去買廉價外賣給他吃。後來新聞裡傳出廣東保母連殺重病老人的新聞，小董立刻決定，把爸爸送到老人公寓來。她是孝女，隔三差五送菜、送換洗衣服。

老董是多少老年女性的濮存昕啊！高大，有頭髮，行伍出身的他年事已高卻能身板挺直。做祕書的他練得一手好字，寫春聯、編黑板報、寫安全標語都隨時上手。喜歡唱歌，可以茶餘飯後帶著老年人唱歌。最重要的，老董八十高齡，目力還可以讀報，口齒清晰還可能念報。每周念報紙、講時事，是他從部隊裡帶來的老習慣，他退休以後，周圍沒有人聽他講。現在不同，周圍都是閒著沒事幹的老人，於是念報紙這個老習慣又回來了。老董很開心。

張奶奶做得一手好針線，會改衣服、會打毛線。她跟老董的友誼，就是從這個本事開始的。她幫老董改一件老董捨不得扔掉的舊夾克，改成了一件相當時髦的馬甲，胸襟上下有好些口袋，像時髦的攝影大叔穿的那種。馬甲配上一件菸灰色的羊毛衫或者白襯衫，成為老董最心愛的衣服，是他時事講學的演出服。

老董穿著這身，坐在會議室講台的皮椅子後面，手裡拿著《人民日報》，低著頭用帶寶應口音的普通話念社論，他灰白但是依然濃密的頭髮從報紙的上端出現。

「看看老董，派頭多正啊！」老人院的老太太們坐在第二排竊竊私語。老董念報紙，她們是每次必到的熱心聽眾，甚至想參加互動，擔起會前端水、會後打掃的任務。（一三）

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