就是這裡了，小巷底是個圓環，中心位置兩層樓的房子好像坐落在這裡已經一百年了。詹姆斯慢慢停下車，看著身邊的女子：「瓊，你真的不必找這份工作……」

女子笑笑，戴上米色有金黃小花的布口罩：「我給你打電話，很快。」

詹姆斯下車，從後車廂拿出一只行李箱，跟在瓊的身後。門前的台階只有低低的一層，門上有一張衛生局的告示：「此居所已經過嚴格的清潔處理」。兩人怔怔地看著這張告示，詹姆斯放下行李箱，在瓊的額頭上親了一下，揮揮手上車去了。

老人坐在窗前巨大的書桌後面，他目光銳利地打量著門外的東方女子，看到她向著離開的車子揮手，待車子拐出圓環，這才轉身輕輕地按響門鈴。老人靜靜地微笑著用遙控器開了門，等那女子踏進門來。

瓊拎著行李箱走進門，門無聲地在她身後關上了。放下箱子，瓊看到坐在那裡的老人沒有戴口罩，也就把自己的口罩摘下來，自報家門，很恭敬地問候了老人。老人緩緩地站起身來，像雙槓運動員一樣雙手撐著室內的桌子、櫥櫃，靈活地在極其狹窄的空間裡移動著，很快就站到了不遠處。瓊看到了老人空落落的褲管下面一雙沒有絲毫灰塵的運動鞋。

「我是亨利，腿腳不好，不能上樓。你可以住在樓上，右邊第一道門就是你的房間。你已經知道你的工作是手工縫製娃娃服飾，你的房間裡有幾件半成品。你選一件隨便縫幾針，拿下來給我看，我們再做決定。」老人轉身坐回桌前，他面前有一個巨大的放大鏡，他手裡有一個娃娃頭，他笑一笑，埋頭工作，用極細的筆，為娃娃畫長而秀氣的眉毛。

瓊看著老人的側影想，亨利年輕的時候應當是帥帥的。樓梯纖塵不染，乳白色的地毯上吸塵器的痕跡清晰。上得樓來，四個房間的門都敞開著，裡面頂天立地布滿了透明的塑膠櫥櫃，每一格都有英文與數字標示。瓊站住腳，照著亨利的指示，走進右手邊的第一個門。靠牆一張單人床，巨大檯燈放在一張巨大的橡木桌子上，剪裁工具一應俱全，針頭線腦井井有條。

瓊打開鑲在牆上的壁櫥，把行李箱放進去。看到壁櫥裡有兩層隔板，上層坐著六個美麗的娃娃，她們都穿得極為講究，仔細看去，還有些細部尚未完成。

一個披著亞麻色鬈髮，睜著碧藍眼睛，櫻桃小口上浮著一朵笑意的娃娃，身上有一件深藍色絲絨連衣裙，領口鑲著細細的白色蕾絲花邊，袖口也鑲著同樣款式的花邊。只有裙子下襬用四根大頭針別住了一條蕾絲，還沒有縫上去。

瓊走進隔壁的洗手間，打開肥皂的包裝，仔細地洗了手，將雪白的毛巾掛回原處。這才抱起娃娃，放在大桌子上，擰亮檯燈，細細察看手中的半成品。

樓下傳來韋瓦第的《四季》，瓊心裡一派寧靜。明亮的光線下，瓊看到了最上乘的手工，針腳細密勻稱，白色絲線幾乎隱沒在蕾絲裡。瓊想到報上的那個廣告：「玩偶作坊誠聘縫工一名，須手工精湛，東方女性優先。供食宿，待遇佳。請電亨利，703-12345xx」不禁微笑。沒有兩下子，還真沒法子做這麼細緻的活計。

輕輕掀起裙襬，立時目瞪口呆，乳白色真絲襯裙上面繡了六朵奶油色薔薇。襯裙下面，吊襪帶、絲襪裹著健美的雙腿，一雙纖足上那一款緞面藍色高跟鞋上，還有手工縫製的同色蝴蝶結。

瓊是紐約第五大道百貨公司的櫥窗設計師，可惜，只做了2018年一個聖誕節的櫥窗，2019年已然不設華麗的大櫥窗，不得不轉戰女裝部設計。到了2020年夏天，這個已經傲然存在百年的老派百貨公司，竟然不敵疫情宣告破產了。啊，那個美麗至極的櫥窗，竟然是百貨公司最後的夕照。瓊看著手上的娃娃，那個至尊至貴的櫥窗裡也未曾有過這麼精緻的玩偶啊！不由得嘆了一口氣。

瓊沒有等到公司倒閉，就同已經失業的未婚夫詹姆斯來到了北維州 。準公婆親切和藹，非常溫暖。但是三個孩子陸陸續續都回到家裡來了，老人家的困窘可想而知。詹姆斯是建築師，在抗疫中的紐約市 完全沒有工作，北維州卻正在大興土木。他不但馬上開始工作，而且組織了自己的團隊，忙得不亦樂乎。瓊及時看到報上的招聘廣告，立即打電話約時間面談。她打定主意，一定要拿到這份工作，搬出去，還給準公婆一點空間、一點寧靜……

從針插上拿下的針是十號，金針鼻，世界上最好用的手縫針。穿上短短的白絲線，瓊牢記母親的叮囑，一絲不苟地飛針走線。從香港到新加坡 ，母親正是靠著一手好針線，撐住了父親的男裝店。（一）