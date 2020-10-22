除了投資 初的兩個月，以後幾年都沒有收到過事前說好的百分之三十的回報。然後就沒有下文了，幾萬塊錢打水漂。她知道有比他們慘得多的老人，投資了上百萬塊錢，無聲無息蒸發掉。揚子恨死這種理財為名義的騙子投資了。她絕對想不到，過了幾年，她會跟這種借錢不還的騙子的母親住在同一個養老院 裡，還成了好朋友。

揚子愣愣地看著座位對面模糊的身影，過了一會兒，沒頭沒腦地問：「涼快了吧？我們要不要吃綠波浪，上海菜，有名的，我們去那裡吃午飯。」

張奶奶說：「不用吃午飯了，我坐這裡，哪裡都不去。房子也沒了，給那敗家子拿出去抵押貸款 ，叫法院收走了。現在好，我分文沒有，全靠朋友接濟。女兒也跟我不對頭，仇人一樣。」

揚子問：「女兒幹麼恨你？」

張奶奶說：「因為小火瓦巷的房子，本來有她一份，現在都打水漂了。」

揚子說：「我們還是在這裡解決午飯吧！午飯是一天最重要的飯。」

張奶奶說：「多活一天都是多受一天的罪，最可怕的是良心上受不了。」

揚子又問：「會有人到老人公寓來找你麻煩嗎？」

張奶奶點點頭：「現在還不會，還沒有人知道我住這裡。」說著她四下張望，然後繼續道：「吃午飯吧，我要吃一天最重要的飯。」

揚子點點頭說：「到綠波浪去。」

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老董，董殿塤老師，是老人公寓裡的老革命，這個地方級別最高的退休幹部。年輕時他是抗美援朝的老兵，從戰場回到部隊，到某軍區做政委祕書。自從老伴去世以後，換了幾個保母都不滿意。（一二）