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1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

野稻（全文完）

孟悟

是的，夢米做什麼都快，比靈犀早畢業、早工作、早拿下身分，甚至早遇見心愛的人。那個心愛的人，靈犀也曾悄悄喜歡過。

很多年過去了，靈犀依然記得夢米拿到加州面試通知，那張意氣風發的臉。同學們都勸她，面試不一定保證有offer，還是先在當地找飯碗吧！

夢米豪邁地揚起下巴說：不，我相信我能拿下！

靈犀還記得，為夢米送行的時候，夢米哭了，但是她沒有哭。她抱著夢米說：我們是最好的朋友，無論人在天涯還是海角。

靈犀在心裡說：你如果真難受，就不該去加州。

夢米說：總有一天我還要回來。

現在夢米真的回來了，靈犀快樂嗎？她潛意識裡並不希望再見夢米。

靈犀帶著喬治去拜訪夢米的時候，南方的疫情已經大幅減弱，連幼兒園都開學了。她送給夢米的禮物是一盆稻米，她說家種的和野生的還是不一樣。

夢米說：你厲害，稻米也可以修剪出竹子的高雅。

靈犀說：還是你厲害，什麼時候都能夢想成真。

喬治也有禮物，那是一把手槍。喬治認為夫妻倆住在野外，不僅要防強盜，而且要防野獸。曉光歡天喜地收下禮物，他感嘆還是南方好，可以自由持槍，不像加州那麼多規矩。

夢米說：槍彈這些武器容易走火，我不喜歡，但確實又需要自衛。

靈犀說：我知道你喜歡的是野稻米。

夢米說：對，我看見它們就安心，我再也不怕糧荒的流言了。

曉光對靈犀說：她真的以為可以賑濟家鄉，過幾天還要建一個小糧倉，用來儲藏野米。

夢米搖頭擺手說：解決不了實際問題，只是治療焦慮症的一個方式。

喬治說：我總算明白，稻米對華人有多重要。

靈犀坐在窗邊，透過盆栽的稻苗，看見遠處遼闊悠遠的野稻田。（全文完）

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