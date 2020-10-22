阿普航空／圖

從這一點來說，是人們怠慢了這位乞丐。他們對乞丐們毫無差別的施捨，對西稻而言是不公平的。倒是有一次，有個中年男人請西稻喝了一碗紅糖茶，西稻嚷嚷著說自己喝醉了！他以為自己喝的是酒。人們以美酒來招待乞丐，這真是無上的榮耀啊！

西稻到來的時候，通常會表演一場木棍舞。圍觀的人越多，他越興奮。他的興奮是發自內心的，好像他出門不是為了乞食，而是為表演他的舞蹈。他要很多人看他跳舞。那缺少節奏感的、胡亂扭動的肢體，就像一團亂麻。與此相對的是，他那不茍言笑、異常嚴肅的神情，顯示出一個傻子全力以赴做好一件事情的執拗與瘋狂。

相比於西稻的出場方式，其他乞丐就顯得沉悶和無聊得多。儘管有些乞丐隨身攜帶著猴子或蛇，看了讓人驚乍不已，但他們太有計謀、太直奔主題，從而少了那種瘋瘋癲癲、出其不意之美。一個清醒的人很難去做乞丐。乞丐們的美德全來自於對那個世界的沉溺。這種貌似毫無美感、以損失自身尊嚴為代價的職業，只有少數人才能深諳其中之道，西稻或許就是其中一個。

一個人來到這個世界上，到底該幹些什麼呢？這真是一個難題。

透過牆壁縫隙，米亞的奶奶日復一日地觀看著一牆之隔的雕花師傅。有時候看著、看著，她的眼睛裡就會湧出淚花來。她勞動了一輩子，哪怕是枯燥乏味、機械重複的勞動，只要能賺錢，她都可以一直做下去。除了錢，沒有別的原因。

原本她有機會可以做點別的。她可以成為一個刺繡女工，可是當年進繡廠，要交三塊錢。她沒有錢，所以，她只能織網。織網不需要交學費，傻瓜也會織，閉著眼睛也能織。

要是當年能成為繡廠的女工，該多好啊！她經常這麼想，特別是當那個年輕的雕花師傅住到她隔壁。那個人從早到晚都坐在那只板凳上，幾乎不挪動一下屁股。而且他那麼機敏，動作短促而果斷，沒有一點拖泥帶水的成分。她為一個男人擁有如此靈巧的雙手感到吃驚。如果當年進了繡廠，現在她肯定可以繡蘭花、梅花、桃花和杜鵑花了，當然，還有蝴蝶。通常，那些繡工在繡上花朵的同時，也會繡上色澤艷麗的蝴蝶。這是她在電視裡看到的。

在她看來，會繡花與不會繡花是兩種不同的人生，而她現在過的是另一種。如果不是看見竹筒和木頭上栩栩如生的圖案，她早已忘記繡花的事。現在，她心裡的某種感覺忽然復甦了。她迫切地感到了那種召喚，好像，她還能再選擇一次自己的人生。可她的人生只有一次，她的兒子和孫子，也都只有一個。

兒子出生那年，全中國 的人都處於飢餓之中。為了讓他填飽肚子，自己差點送了命。孫子出生時，家裡的情況已經好很多，可沒想到這個正月十五出生的孩子，長到十歲以上，忽然變了一個人。整個家族為此傷透腦筋，卻只能聽之任之。

不知從什麼時候開始，親戚們也開始鄙視他、唾棄他，用咒罵盜賊和殺人犯的語言來辱罵他，進而對這個家族的大人之怠惰和不負責任，也毫不留情，群起而攻之。好像那個十六歲的男孩已經是一個十惡不赦的壞蛋，犯下的罪行罄竹難書。這比辱罵她本人還要難受。更讓她難受和內疚的是，她對這個孫子的責任心也在一點點喪失，無數次艱難地燃起希望，又無一例外地遭到破滅。間隔時間一次比一次短。

當透過牆壁的縫隙，看到那個安坐不動的年輕人，她的內心似乎升起某種模糊的火焰和幻想。據說，那個人也是十六歲開始學藝，學了整整五年。終於，她在孫子和那個人之間，找到了某種共通之處。她喋喋不休地向那人詢問過往之事，任何微小之事都被她細細咀嚼，無限放大。

她已經決定了，明知道可能會為此失掉辛苦積攢下的錢財，竹籃打水一場空。

她堅信自己追逐的是一種比物質更寶貴的財富。一切都是值得的。錢沒了，還可以賺回來。機會就在眼前，就在隔壁，她要試一試。

也就是從那一刻起，她變得不再理智。整個家裡大小事情都是她在做，都是她一個人說了算。她開始默默地準備著，該省的錢一分不省，該花的都要花出去。（三）