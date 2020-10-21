我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

野稻（八）

孟悟

老人兒女告訴他們，父親生前喜歡用野米釀酒。

夢米把木房子整修完畢後，才告訴靈犀，她已經搬到了喬治亞。靈犀聽了，五味雜陳，胸中湧出江闊雲低的失落和惆悵。搬遷買房這麼大一件事，事成之前，夢米居然沒透一點風聲給她，看來還是沒把她當好友！可是將心比心，她又給了夢米多少真心？明裡暗裡，她都在搪塞夢米。但是夢米自己行動，買到了靈犀夢寐以求的理想之地。

那塊風水寶地！承載過靈犀奇妙的幻想：把野稻打下來，把水裡的魚蝦做成乾，跟國內的友人分享。他們會誇她能幹，每個人都幸福歡喜。

靈犀站起身來，眼睛凝視著花台上的那盆稻米，稻米苗翠綠發亮，一片片葉子都裹著心事。她想起夢米說，稻米的姿態像竹子，夢米一直想來南方看稻米。是誰讓夢米萌發了這個心思，還不是自己嗎？因為自己淺薄，愛發朋友圈，野稻沼澤地，蝴蝶和藍鳥、小船和木房子，多少炫耀和虛榮。靈犀發了一陣呆，突然笑了起來，夢米的動作真的好快！

一蓬蓬的往事在靈犀的眼前湧動，場景在延伸、細節在重複，色彩越來越亮、聲音越來越大。那年她們不過二十四歲，都在讀教育專業，知道畢業後在美國找工太難，夢米約她去選修電腦編程。夢米腦子靈，學什麼都快，靈犀雖然能混過關，但並不喜歡編程。

靈犀尋思著想去當牙醫助理，聽說那是個好辦綠卡的專業，但是教育專業呢？碩士要不要先拿下來？靈犀舉棋不定。就在她左顧右盼之時，夢米已經轉入計算機系，並拿下了本系的資助。（八）

教育 美國 綠卡

上一則

畫中的優勝美地（上）

下一則

《老照片說故事》借花獻佛

延伸閱讀

野稻（二）

野稻（二）
野稻（一）

野稻（一）
吃米不知米知識

吃米不知米知識
秋聲

秋聲

熱門新聞

顏寧儀∕圖

燒一道大菜

2020-10-17 03:02
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16

對時間的困惑

2020-10-18 03:03

「天使」變臉了

2020-10-19 03:00
陳佳蕙∕圖

我痛故我在

2020-10-19 03:02

失語症

2020-10-16 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋