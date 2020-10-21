老人兒女告訴他們，父親生前喜歡用野米釀酒。

夢米把木房子整修完畢後，才告訴靈犀，她已經搬到了喬治亞。靈犀聽了，五味雜陳，胸中湧出江闊雲低的失落和惆悵。搬遷買房這麼大一件事，事成之前，夢米居然沒透一點風聲給她，看來還是沒把她當好友！可是將心比心，她又給了夢米多少真心？明裡暗裡，她都在搪塞夢米。但是夢米自己行動，買到了靈犀夢寐以求的理想之地。

那塊風水寶地！承載過靈犀奇妙的幻想：把野稻打下來，把水裡的魚蝦做成乾，跟國內的友人分享。他們會誇她能幹，每個人都幸福歡喜。

靈犀站起身來，眼睛凝視著花台上的那盆稻米，稻米苗翠綠發亮，一片片葉子都裹著心事。她想起夢米說，稻米的姿態像竹子，夢米一直想來南方看稻米。是誰讓夢米萌發了這個心思，還不是自己嗎？因為自己淺薄，愛發朋友圈，野稻沼澤地，蝴蝶和藍鳥、小船和木房子，多少炫耀和虛榮。靈犀發了一陣呆，突然笑了起來，夢米的動作真的好快！

一蓬蓬的往事在靈犀的眼前湧動，場景在延伸、細節在重複，色彩越來越亮、聲音越來越大。那年她們不過二十四歲，都在讀教育 專業，知道畢業後在美國 找工太難，夢米約她去選修電腦編程。夢米腦子靈，學什麼都快，靈犀雖然能混過關，但並不喜歡編程。

靈犀尋思著想去當牙醫助理，聽說那是個好辦綠卡 的專業，但是教育專業呢？碩士要不要先拿下來？靈犀舉棋不定。就在她左顧右盼之時，夢米已經轉入計算機系，並拿下了本系的資助。（八）