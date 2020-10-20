葉梓裹上浴巾走回房間，吹乾頭髮在梳妝檯整妝後，穿妥衣服，李哲彥才從浴池起身，沖洗身體後，也披上浴巾回房，穿上衣服。

葉梓好意幫他吹乾頭髮，身體散發的香味讓李哲彥不禁閉上眼睛，自己的心彷彿撲通撲通地跳著。泡過溫泉後，暖和的身體更熱。但葉梓似乎沒有感覺，或不在意地為李哲彥親近打扮，站在他身邊打轉，整個身體貼近摩挲著，就像妻子在家裡常常為李哲彥做的一樣。但兩人不是夫妻，也不算是情侶，只是朋友。葉梓知道李哲彥對她並沒有非分之心，只是談得來，在工作之外有情誼的朋友。

兩人一起去餐廳，經過小湖時，看到一個爸爸帶小男孩在釣魚 。入口接待處及咖啡 廳、圖書室的燈光反映在鄰近的湖面。餐廳約略有幾桌已就座，服務人員接待他們坐在靠窗的較小位子，剛好可以看到小湖、庭園的景色。

餐點相當精緻，台菜西吃，配佐餐的紅酒也順口。煎牛排之前，先上了一尾孩子手掌大小的乾煎魚，還有玫瑰花漬的冰淇淋。餐後喝咖啡時，主廚特別來桌邊致意，說乾煎魚是鄰近魚港捕撈的三角仔，以頭部呈三角形而名，肉質鮮美，並不常有。又說，冰淇淋的玫瑰花是用老闆農場植栽製作，很特別。用餐的人不多，相當安靜。兩人用完餐要離開時，正好釣魚的父子和媽媽一家人要進來用餐。

李哲彥和葉梓沿小湖散步，路的另一側是一排連棟上下左右錯置的屋舍。每一單位都有隱蔽性，後院的庭園傍依山側，自成一格。入夜以後，各戶室內的燈光點綴出溫暖的情調，與小湖對面接待處的燈光相映在湖面，別具韻味。（五）