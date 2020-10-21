阿普航空／圖

後來，他還短暫跟人學過養蜂、給種豬配種、在牆壁上刷油漆，連吃齋念佛當和尚這種事，也差點去幹了。每次，他都興高采烈地去、偷偷摸摸地回，堅持不了幾天。對此，他不僅毫無愧疚之情，似乎很高興這世上的營生中，又被他體驗了一把。

對於納多，幾乎所有人都認為這事情毫無辦法！這小孩沒救了！

每當聽到這種話，奶奶氣呼呼地說：沒有人在很小的時候，就知道自己應該幹什麼！就像她在小時候，絕不會想到，自己這輩子只能待在一間小屋子織網，織一輩子的網！

關鍵還在於引導！大人應該為小孩考慮好一切！他應該有個負責任的師傅！

可是家裡的大人，米亞的父親用竹竿射爛了納多的腳後跟後，出門去了。

她的母親也跟著走了。

最近，他們除了往家裡匯錢，還寄了一些照片回來。照片中，他們的母親穿著藏青色的風衣，站在一個停車場裡。她的前後左右都是轎車，它們看上去還很新，好像從來沒有被使用過。風吹亂了母親的頭髮，她的眼睛望著前方，望著那個望不到盡頭的停車場。

母親的眼神讓米亞感到驚訝。在家裡，母親從來不那樣看一樣東西。她的目光是安靜的、是有明確內容的。可現在，母親變了。她被那麼多轎車包圍，在此之前，除了在電視裡，米亞從來沒有見過那麼多車子。它們就像是某個清晨忽然冒將出來的東西，讓她不知該如何去描述。她的感受和語言都變得遲鈍。

父親在信裡說，他們買了傻瓜相機，很好用，按一下快門就好。

過年回來給她拍照。

母親本來打算給她買只金鐲子，但想想還是手表實用。

她還想要什麼，可以寫信告訴他。爺爺、奶奶想要什麼，也一併寫在信裡吧！

──他們好像忘記了這個家裡的困境。忘記了納多的存在。他們把不好的一切都假裝遺忘了。

米亞按照奶奶的吩咐，給父親回了信。

這是她第一次給父親寫信。在「親愛的爸爸」和「爸爸您好」之間，她就猶豫了很久。接下來的措辭就更難了。她寫了好幾張紙，最終都撕掉了。她決定換一種語氣，就像小學生寫作文那樣給父親寫信，甚至參照了書本裡的格式和問候語，總算把信寫完了。

米亞沒有把奶奶的原話「叫他們多寄錢回家，別的什麼都不要」寫進信裡，也沒有把納多寫到信裡。但她提了一筆那個雕花師傅，說奶奶很喜歡那個人，還把家裡的青菜和土豆送給他。

那時候，奶奶已經決定讓納多跟著這個異鄉人學手藝了。她苦惱的是，不知道如何鄭重地提出，以促成此事。

米亞相信父親明白她的暗示。她想告訴他，家裡的一切都照舊，什麼都沒變。他們還是那麼艱難，以致奶奶要通過討好一個異鄉人，來解決家裡的問題。他們不能逃避，一直在想辦法拯救那個人。

這一次，她沒有收到父親的回信。

米亞從來不相信，納多會拜在那個雕花師傅門下，立志成為另一名雕花師傅。那個日夜點燈的房間，那些輕盈、鋒利的刻刀，那些竹屑和木屑，那種屬於過去世界的安寧美化、死氣沉沉……都在告訴她，它們與納多無關。

如果說一個蒼白、體弱、心思靈巧的年輕人，適合待在一個嫻靜美好、發幽古之思情的室內世界裡，那納多所能找到最好的陣地，便是空蕩蕩的腳手架、荒涼的採石場，或大海上被風雨侵襲的船艙和甲板。但納多注定吃不了那種餐風露宿的苦、漂泊無依的苦、無人問津的苦。所以，這世上適合他的職業幾乎沒有，除非他自己去發明一個。或許，他一日日地在外面遊蕩，就是為了找到這樣的東西，一份力所能及、心滿意足的職業。

他在不斷嘗試接近更多的人物，以此體驗更多的生活。他是如此與眾不同。他的叛逆、怠惰、殘忍、頹廢、暴飲暴食、一日曝十日寒，全是為了匹配那份特殊性。他不在乎世人的評價、親人的誤解、社會的唾棄，他唯一在乎的是那幾個心意相通的朋友，與他墮入同一境地的人。他有責任幫他們找到一份心滿意足的工作、一勞永逸的工作。這是他的職責所繫。

這種時候，米亞便會想起那個叫西稻的乞丐。在那些南腔北調、衣衫襤褸的乞丐中，西稻讓她印象深刻。西稻的存在讓她意識到，並不是所有乞丐都是為了衣食向人們伸手，儘管西稻最終得到的也是這些東西。人們能給他的，與給別的乞丐並沒有什麼不同。（二）