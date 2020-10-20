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以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

野稻（七）

孟悟

讓夢米夫妻吃驚的是，野稻沼澤地出乎意料的便宜。四十萬美元可以買十五英畝（十英畝濕地、五英畝乾地，乾地上可以建房和修路）。沼澤地還有個淡水湖，水質甘甜，可以直接飲用。

沼澤地的前主人是個獨居老人，在乾地上修了一棟木房子，兩層樓，可以當倉庫，也可以住人，房前還有一口井。經紀人老實告訴她，前主人去世了五年，一直沒有找到買主。他的兒女急於脫手，價錢還可以講。只是有一點，沼澤地沒有通城市的水電，要長期生活很難，必須解決基礎設施。

夢米說：這些都不是問題，我要親眼看看。

夢米和曉光飛到了喬治亞，長滿野稻的沼澤地讓他們心曠神怡。水裡魚蝦成群，跳出水面的草魚足有一尺長，而螃蟹時不時跑來聯歡。

曉光說：這就是江南的魚米之鄉，不，美國的魚米之鄉。

夢米說：江南的水鄉物產富饒，但是人煙很稠密。這邊的魚米之鄉是我們兩人的魚米之鄉。

曉光說：是啊，你可以隨時網魚，也可以隨時採野米、採野菜，井裡的水這麼甜，根本不需要安裝水管系統。這房子的空間這麼高，通風好，享受自然涼風吧！哪需要裝空調。

夢米說：要是老家有災荒，我要把所有的親朋好友都接到這裡來。我們在這裡自耕自足，享受田園生活。

曉光說：你的想像力超級棒，美麗的救世主皇后。

因為歡喜，兩人沒有講價，就把沼澤地買了，而且用現金一口氣付完。前主人的兒女覺得這對夫妻豪爽，把父親生前的小船、拖拉機、打穀機、發電機等設備轉給了他們。

夢米說：既然有打穀機，看來美國人也喜歡吃野米。（七）

美國 美元 獨居老人

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