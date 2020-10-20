阿普航空／圖

那些夜裡，遊蕩歸來的納多在樓下廚房間做飯。食物的香味在黑暗的屋子裡橫衝直撞，引得米亞飢腸轆轆，無法入睡。事實上，他們都醒了。她，她的爺爺、奶奶，都聽見了翻箱倒櫃、碗盆碰撞的聲音。好像那個人回的是陌生人的家，好像這個屋子裡沒有別人，或者認為那些入睡者永遠也不會被吵醒。

最後，這位入侵者在酒足飯飽之後，哼著歌，留下杯盤狼藉，心滿意足地去睡了。一牆之隔，有一個人正默默地燈下勞作──這位章姓雕花師傅與米亞的哥哥納多是同齡人，卻毫無相同之處。

章師傅膚色白皙、長相秀氣，有一雙靈巧的、堪與刺繡者相媲美的手。章師傅的手會變戲法。當他的刻刀在青色和淡金色的竹筒表面劃過，那些竹子的表面即刻出現梅蘭竹菊、星辰大海、老翁仙桃，還有嫦娥與廣寒宮，並留下一屋子竹屑的清香。

除了竹筒，章師傅還在木板上、樹根上，甚至石頭上雕花。

章師傅屋裡的燈，幾乎從早到晚都亮著。他一個人住，據說他的老婆、孩子，都在老家。米亞去過那屋裡一次。她並不喜歡那些花裡胡哨的東西，好好的一個東西上，全是繁複的花紋和圖案，看都看不過來，還容易藏髒東西，有什麼意思呢！可她喜歡聞那種氣味，竹子的香、木屑的香、樹根的香……任何一種幽微的氣息都能在那個屋子裡聞到。

章師傅身材纖弱、四肢枯瘦，似乎所有力量都集中在那雙手上。他手指粗大，指關節突出，局部略有些變形。看人的時候總習慣性地低垂著頭，那神情好似在觀察竹子或木頭。這世上除了竹子和木頭，他看不到別的東西。

章師傅不知道的是，自從搬到這裡後，有一雙眼睛始終在窺伺他。米亞奶奶的眼睛貼在木牆壁的縫隙上，看到了這一切。

章師傅的生意不錯哇！

今天，章師傅又吃肉了！

有個騎摩托車的人來找章師傅，買走一箱子的東西。

這麼晚了，章師傅還在做工。嘖嘖。

有一天，米亞的奶奶忽然停下織網的動作，對米亞的爺爺說：這麼好的手藝，怎麼好沒有繼承人呢！

米亞的爺爺眨眨眼睛，不知道這個老太婆想說什麼。

奶奶繼續說：這麼好的手藝，怎麼好沒有繼承人呢！

米亞知道奶奶的心思，她想讓納多拜師學藝，成為另一個雕花師傅，成為一個坐在屋子裡，動動手指頭就能賺到錢的人。在奶奶看來，雕花這門手藝實在太好了，它乾淨、體面、不需要費很多氣力。不像搬石頭、砌牆、在砌好的牆上刷油漆，很髒、很累、很辛苦，而且根本沒幾個錢。

在此之前，納多跟著泥水匠小舅做過幾天工。房主是個生意人，在外面發了財，準備在老家修建一幢豪宅。小舅承諾給他造一棟這一帶最豪奢、最闊綽的別墅，讓所有人看了都眼紅。白天，小舅帶著工人們站在腳手架上唱歌，據說這可以消除疲勞，提高勞動效率。下了工，小舅帶納多去場地上賭博，舅甥倆合作愉快，無奈總是輸。到手的工錢太少，花銷又大，肯定不夠用。他們開始偷工減料，偷鋼筋、偷水泥，以低價賣給造房子的人。很快，房主叫來警察 ，將小舅從腳手架上拖下來，帶走了。納多因未滿十六歲，又念其是從犯，只交了一筆罰款了事。

每次提到這件事，奶奶總是憤憤不平，怎麼能讓他跟一個小偷去學手藝呢！這是要讓他也去偷、去搶嗎？

你們怎麼不讓他乾脆跟小偷去拜師學藝呢？

那時候，父母親還在家，納多跟泥水匠小舅學手藝的事，大概就是出自母親的主意。有一天，她看見納多為了找錢，把家裡的牆壁差點砸出洞來，又完好無損地將之掩藏，還以為自己的兒子有這方面的天賦。而且除了小舅，她並不認識別的泥水匠。再說，這門手藝並不算太難，只要把牆壁砌直，一直往上砌，不讓磚頭掉下來就可以了。

最後，他們發現自己找錯了師傅，不應該去找他的舅舅，應該給他找一個不認識的人，一個品行端正、嚴以律己的人。但經此一折騰，納多對砌牆、拌水泥這種事情徹底喪失了興趣，說那些水泥會吃他的手，他的手指甲會脫落、手掌會爛掉。總之，他不想再當小舅那樣的泥水匠了。（一）