主堂裡傳來一支新歌，伴奏是錄音好的，現場有一架鋼琴演奏出婉轉旋律的前奏，女聲部慢慢唱起：

生有時，死有時，

栽種有時，拔出所栽種的也有時；

殺戮有時，醫治有時；

拆毀有時，建造有時；

哭有時，笑有時，

哀慟有時，跳舞有時

拋擲石頭有時，堆聚石頭有時；

懷抱有時，不懷抱有時；

尋找有時，失落有時；

保守有時，捨棄有時；

撕裂有時，縫補有時；

靜默有時，言語有時；

喜愛有時，恨惡有時；

爭戰有時，和好有時。

唱到最後，男聲加入，眾聲合唱。整首歌從低吟淺唱開始，忽然改變了節奏，每一個字像雷霆、像煙花，直衝雲霄，將人的精神帶到主廳的頂端。在那裡繚繞盤旋，像久久不去的海潮雲音，充滿暴力，彷彿永不止歇，命運的鐵律，不可避免。

合唱隊反反覆覆地唱著「有時」兩個字，揚子忽然明白，張奶奶的名字裡那兩個字是從哪裡來的。兩個簡單的漢字組合，代表時間流逝、生命有時、永生無時……真好啊！簡直就是達摩講道，天花亂墜，揚子不由讚嘆。

門廳裡的電子蚊香飄出除蟲菊的氣味，她的眼睛比剛才進來時能看清周圍了。兩個遲到的會眾推開大門，朝揚子這邊看看，三步併作兩步往主堂的門口走，一邊嘴裡念念有詞，跟著唱敬拜的歌。他們奇怪地看著不遠處身材瘦小的老太太，她靜靜地坐在那裡側耳傾聽，臉上似笑非笑。天窗裡一束陽光照到她滿頭白髮，像白色的火苗。

從主堂忽然出來一個人，風急風火，擠開門口站著的教友，直奔揚子這裡，說：「劉牢絲，我們走吧，快！我不想聽了。」

張奶奶喘著氣，壓低聲音說，好像怕被什麼人聽到。她伸手半拉半扶，把揚子從椅子上拽起來。（九）