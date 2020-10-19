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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

野稻（六）

孟悟

衣衫襤褸的民眾還沒走到政府門口，就會被保安驅趕，更別說在政府門口拉屎。從另一個角度看，他看到了舊金山的寬容和善良。

這樣的寬容和善良，可惜夢米受夠了。她知道這輩子無法修練成天使。她想早日去南方，但是靈犀總是用新冠病毒擋她的路。靈犀已經不是二十六年前的靈犀，那個豪爽開朗、說一不二的女孩，曾經義薄雲天，願為朋友兩肋插刀。

夢米當學生時闌尾炎發作住院，沒有買保險。靈犀捐出所有的現金，並在中國學生網呼籲同學捐款。夢米在中餐館打工被老闆娘欺負，靈犀勇敢站在她的面前，與她共進退……雖說患難中最見真情，只是歲月無情，時光中的風浪和磨難，慢慢改變了江山和容顏，也改變了人心。

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既然靈犀靠不住，夢米決定單獨行動，購買那片長滿野稻的沼澤地。網路四通八達，她聯繫到了喬治亞的地產經紀人，並把朋友圈的野稻風景照傳給了經紀人。老公曉光不同意，他說：你瘋了，因為地裡長了野稻，你就要下單？

夢米這些日子無法入眠，中國災難頻發，病毒還沒徹底消滅，幾個產糧大省連續遭遇洪災，包括她的老家。老家的妹妹告訴夢米，城市的人沒有感覺，還在洪水中快樂捉魚。但是農村幾乎是顆粒無收，今年肯定有糧荒。糧荒可以先放在一邊，中美關係急劇惡化，一會兒海嘯、一會兒地震，美國要禁微信，不知道明天還有什麼混亂。

夢米對曉光說：昨夜做噩夢，中美開戰，大陸出生的華人全部關集中營。趁著現在還沒有戰火，我們得先找塊地方安頓自己，既可以躲戰亂，還可以避瘟疫。

看夢米半瘋的狀態，曉光只好讓她去折騰。（六）

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