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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

秀水小鎮（全文完）

羊亭

他說完等著他們開口，但誰都沒有說話，黑猜無聲地流著眼淚。

他開始不停地說抱歉，說他沒有教育好岑明。黑猜抱著孩子去了裡屋，父親仍然不答一語，一個人坐在那裡抽悶菸。

後來，他顫抖著從口袋裡掏出一疊錢，要父親收下。

父親說：「還是你留著吧！我們不需要錢。」

「你不收下，讓我怎麼能夠心安？」

「老哥，你又沒做錯什麼事，沒什麼好不安的。」

「可他畢竟是岑明的孩子，也是我的孫子。」

「你沒有孫子，他是我的孫子，他姓黑。」

老頭還想再說什麼，父親站起身：「家裡也沒什麼好招待你的。你看，我們還要照看孩子。」

老頭很難過，識趣地走了。

過了些天，父親整理客廳時，在長椅的角落裡發現了一個紙包，打開來居然是厚厚一疊錢。不用想，一定是那老頭留下的。父親明明看著他離開了，也不知他什麼時候放那裡的。父親很為難地看著黑猜，黑猜卻心安理得地把錢接了過去。

接下來的日子過得風平浪靜，黑猜在風言風語中繼續給學生講課。父親提前辦了內退，一邊照看孩子、一邊畫畫。雖然有時候他仍不免為黑猜感到遺憾，但日子總算安定下來了。特別是見孩子一天比一天聰穎可愛，他也越來越感到滿足和慰藉。

可是，就在孩子剛滿周歲後不久，黑猜突然留下一封信，離開了秀水。從此，家中便只有爺孫倆相依為命了。

秀水河靜靜流淌，沉默如謎。千百年來如此，以後也將繼續如此，慷慨地滋養一方，綠翠四季閃耀，數代人生生不息。在秀水小鎮，平凡人將繼續書寫自己平凡的故事。這在情理之中，更是不可避免的宿命。（全文完）

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