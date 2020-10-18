房東 覺得很奇怪，「海南島的土狼只比狼狗大一點點，吃小動物，不攻擊人的，你確定嗎？」

揚子點點頭。

「土狼」倒下，血洇在地上，好像落下一隻紅色的蝴蝶。蝴蝶撲扇著翅膀，在紅土地上像一朵綻開的牡丹花。在花開到最盛的時刻，飛來一隻黑色的烏鴉，從天而降，就落在蝴蝶的身上，三口兩口把蝴蝶吃掉了。

吃完蝴蝶，烏鴉的身體迅速長大，三尺高，四尺、五尺、六尺！還在繼續長，直到高過揚子的頭頂。牠像巨人一樣立在揚子的面前，俯視著揚子。揚子可以聞到牠泛著赤光的黑羽上的腥臭，牠拉出的屎像一灘稀泥。牠伸出黃色的巨爪撥弄著揚子，去撕她的衣服。

周圍安靜得出奇，午後的陽光是一片刺目的白光。她在叢林裡奔跑著，心裡越怕跑得越快，跑不了多久，就發現前面沒有路了。野樹參天，樹下毗連的灌木密不透風，躲都躲不開的。

很快揚子的臉上、手上、腿上火辣辣地疼、癢。赤腳醫生說，她的眼睛被那條路上漆樹的毒汁感染。她先天弱視，也從來沒有治療過，這下看東西只剩下明晃晃的影子……

揚子長長地吸了一口氣，呼吸把她帶回到現在，遠離紅蝴蝶和烏鴉。此刻她坐在莫愁路教堂的門廳裡，遙遠的過去浮上腦際，無法停止不想……我們這些罪人，在天上的父，感激賜給我們今天的飲食……揚子心裡說，不叫我們遇見試探，救我們脫離凶險，願你的國行在地上，如行在天上……

她低頭掏出手機 ，手機保護屏上應該是外孫的高中畢業照，黑色的學生冠下是一張長滿青春痘的國字臉──瘦了一點了，英俊很多，兩道劍眉。穿著絳紅色的畢業典禮袍，朝氣蓬勃，那麼近、那麼遠……

睡意襲上來，揚子覺得頭很重。（八）