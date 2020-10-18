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要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

野稻（五）

孟悟

兩個人都沒有說話，只聽見盤子和刀叉的碰撞聲，一聲一聲定格在遙遠的空間，讓人在恍惚之間，有些喘不過氣來。靈犀心想：或許這是我和他最後的晚餐？

餐桌上尷尬冷清的氛圍，是喬治用話題主動打破。他說：還記得艾米妮嗎？

靈犀說：我正想問呢！她在市區的工作室被暴徒燒了，好多心血之作化成了灰燼。

喬治說：她的採訪視頻在網上播放後，好多機構和個人給她捐款，她兩個星期就收了百萬美元

靈犀說：中國有個成語叫「因禍得福」，福氣就是運氣。

喬治說：艾米妮不想要這個運氣，她說她的損失保險公司已經賠了。她感謝人們真摯的愛，她要把這份愛轉送給更需要幫助的人。

靈犀讚道：艾米妮真偉大，我沒有她的心胸。我要是她，我不會把百萬美元捐出來。

喬治說：我要是艾米妮，我會捐出來。因為已經得到了愛，又把愛拿出來分享，那種感覺無比幸福，再多的錢也買不了那份幸福。

那一刻，靈犀看到喬治的眼睛閃著奇異的光。他依然有他的魅力。

5

靈犀跟夢米通話時，把艾米妮的故事告訴了她。夢米說：這就是美國，雖然變態和魔鬼很多，但是天使更多，天使的美麗讓我們也想變成天使。

靈犀點頭說：是的，天使讓我們在，災難之後依然對這片土地感恩。

夢米也分享了她的故事。半年前，她和同事到舊金山衛生局去辦事，就在衛生局的門口，幾個流浪漢閒散地坐在路邊，她的同事沒有注意，一腳踩在門口的一堆大便上。

夢米說：衛生局的門口如此不衛生，世界上還有比這更骯髒的城市嗎？

她的同事居然不生氣。他來自南美的一個小國，在他的國家，貪腐嚴重，官員對百姓耀武揚威。（五）

天使 美元 美國

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