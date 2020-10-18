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要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

秀水小鎮（二三）

羊亭

六月四日那天，黑猜的兒子出生了。當父親聽到他的第一聲啼哭，臉上終於舒展開了笑容，那是整個家庭籠罩著陰雲之後，他第一次真正地笑。他笨拙地忙前忙後，同時有點不知所措。

黑猜卻一點高興不起來。她開始關注各類新聞，終日望著電視，生怕稍一疏忽，會遺漏了什麼。孩子總是哇哇啼哭，這讓黑猜心生煩躁。她一直不下奶，加上對岑明的牽絆，她險些產後抑鬱。不過她仍然抱有一絲希望，她覺得岑明不是那種負心人，說不定哪天當她驀然一抬頭，岑明就出現在眼前了。當看到自己的孩子，做為詩人的他會怎樣激情澎湃？

然而，她終究沒有等到岑明。將近一年後的某個下午，她甫一進家門，就看到一個白髮蒼蒼的老頭，正逗樂著搖籃裡牙牙學語的孩子。

老頭看到她，直起身子，微笑著喊她的名字。

她有些愕然。這老頭看上去既陌生又熟悉，她一時想不起來是誰。

這時父親從裡屋出來，遞給老頭一杯熱氣騰騰的茉莉花茶。

「你不認得我了，黑猜？」老頭把茶杯放在桌子上，「我是岑明的父親。」

黑猜總算想起來了，她去北方那次，曾經匆匆和他打過一個照面。不過當時他的頭髮沒有這麼白，未顯得眼下這般老態龍鍾。

老頭說：「岑明失蹤了，誰也不知道他去了哪兒。那件事過後，好幾波人來家裡找過他。有人說他去了國外，誰知道呢？他一直也沒給家裡來個信。前些天又有公安來家裡。」他看了看搖籃裡已經熟睡的孩子，「很抱歉我私自拆看了你寄給他的信，看了信，我才知道你懷孕了。我一看日子，就馬不停蹄地跑來了，實在是冒昧。」（二三）

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