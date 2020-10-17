教堂外車水馬龍的喧囂歸於寂靜，她抬起眼睛，門廳裡燈光跟剛才不一樣了。她看到老季坐在她的身邊，還有她的兩個孩子。老季那時還年輕，坐在書房裡，手裡捧著一本書，旁邊書桌上玻璃杯裡新泡的明前綠茶。孩子也小呢！媽媽抱著弟弟，在客廳裡轉來轉去，在哄他睡覺。媽媽輕聲細語哼著「讓我們蕩起雙槳」，跑調了，但是媽媽還是自顧自唱下去，小河兒蕩起波浪……

廚房的爐子上燉著牛肉湯，肉香飄進整個房子。孩子身上爽身粉的味道混著嬰兒特有的甜蜜氣息。陽台上曬著洗乾淨的尿片，依然存在一絲騷味兒……一切都是那麼井然有序，又像隔著一層玫瑰色的薄幕。

然而時間並沒有停止，倒回到更年輕的時候。烈日當空，遮天蔽日的熱帶闊葉林中透過的陽光帶著辛辣，樹之間的紅土路火燙。茂盛的灌木在高樹下生長，像一團一團綠色火焰。遠處傳來拖拉機的馬達轟鳴聲，但四下看不到一個人，揚子心裡掠過一陣驚恐。她知道有一隻尾隨著她的野獸，隨時隨地會從綠色的煙霧裡竄出來，攔住她的去路，撲向她。想在她返身奔逃的一瞬間把她撲倒，把她壓在身體下面……

人不是慢慢長大的，人是瞬間長大的。

揚子情不自禁摸了摸腰上掛的砍刀，那是她向房東 借的，走夜路自衛用的，借刀的時候她說「防土狼」。在把刀遞給她之前，房東端起刀鋒演示給她看，怎麼掄刀最省力、打擊哪個部位最狠。關鍵是你一刀下去，看到血千萬不要猶豫，趕快掄第二刀、第三刀……揚子默記著他的話。

揚子不敢告訴房東她第一次的遭遇，只敢說「土狼」，「土狼把你上衣都撕破了？褲腰都扯脫了！」（七）