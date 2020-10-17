靈犀的心像落在滾燙的茶水裡，一沉一浮。喬治的話還沒有完，他突然握住靈犀的手說，他希望搬進靈犀的家，跟她過上有質量的夫妻生活。

靈犀的眉心猛然一跳，她把手收了回來，拿起勺子攪拌了一下野米。她說：我們現在不是很好嗎？有自己的空間，又能愉快相見。

他幽幽吐了一口氣說：我想把房子賣掉。

她聽了，臉發潮發熱、心半驚半喜。莫非他想把房子賣了，在野稻地裡建一棟度假房？但是答案讓她失望了。他說：我兒子出了些狀況，創業的公司快破產 了，我想賣了房子幫他一把。

野米在靈犀的唇齒間，居然嚼出橡膠的味道。野米粗糙而有韌性，但她還是偏愛人工稻米的軟香。靈犀臉上平靜如水，讚他是個好父親，但是內心早電閃雷鳴。到底怎麼了？她知道他的的兒子在讀醫學院，怎麼又跑出來一個破產的兒子？

原來後面還有故事，大兒是他第一次婚姻的孩子，不到一歲就遭遇了父母的分手。兒子跟著母親長大，喬治對他一直充滿愧疚。

靈犀享受她跟喬治相處的浪漫，但是浪漫後面也有代價。而記憶是一條迂迴曲折的河，時不時流淌出一些暗黑的往事──她死去的夫和他死去的妻，詭異的影子從來沒有離他們遠去。

靈犀喝了一口湯，竭力用鎮定而溫和的聲音告訴他：很抱歉，真的，我不能讓你搬進來。我在加州 的好友，一家人，還有貓和烏龜，喜歡南方的野稻，馬上就要搬來了……靈犀的句子是破碎的、不連貫的，像枯水季節的野稻田，這一塊乾地、那一塊濕地，他是不是已經猜出她在撒謊？

喬治說著沒關係，嘴角用力扯出一個微笑。但她能看見他眉頭皺了，眼睛裡的光慢慢暗下去。歡悅戛然而止，餐桌一下就靜了，死沉而稀薄的空氣裡，湧動著焦躁的呼吸。（四）