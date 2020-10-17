我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

秀水小鎮（二二）

羊亭

每天他唯一可做的事，就是在臥室和外面客廳之間徘徊。母親已經陷入深度昏迷，他請醫生來家裡看過，醫生也束手無策，勸他提早安排後事。

母親離世之前，他們有所預感。那天清早，她微微張開了眼睛，氣若游絲地說想吃東西。父親沒有一點驚喜的神色，他感到悲從中來，讓黑猜隨便煮點東西，他一直陪著母親。黑猜小米粥還沒有熬好，父親就在屋裡大聲喚她。

等她走進房間，被眼前的場景嚇得顫抖起來。母親正大口、大口地吐血，身前的被子染得鮮紅一片。她已閉上了眼，血還在不斷往外湧。父親緊握著她的手，彷彿是要給她上路的勇氣。

約莫過了兩三分鐘，她不再吐血了，喉嚨裡發出陰森可怖的咯咯聲響。又過了一會兒，父親摸了摸她的胸口，然後平靜地對黑猜說：你媽走了。

他們都沒有太過悲傷，提前知道了這無法挽回的結果，所以他們心平氣和地接受了。父親好像一下得到了解脫，輕鬆地和前來弔唁的人訴說，他這幾個月如何不容易，不厭其煩地描述母親彌留之際的種種，好像在說一件與己無關且十分久遠的事。

那些人言不由衷地請父親節哀，不時瞟一眼黑猜的肚子。後來，秀水的人都說：你的命硬，出生前就死了母親，你這是來索她命的。

母親剛剛下葬，還沒過頭七，父親就急著要回梓川師專。他說請了這麼長時間假，他該回去上課了。但他當天去，又當天回秀水了。他告訴黑猜，學生們跑得差不多了，有的去了北方、有的在街上亂竄、有的回了家，學校裡亂成了一鍋粥，已經停課半個多月。

黑猜想到岑明，他也興致盎然地參與其中，並堅定地認為很快將發生些改變。她卻說不出緣由的害怕，整天都鬱鬱寡歡。（二二）

小米

上一則

刺青

下一則

九歲大的校長

延伸閱讀

秀水小鎮（一七）

秀水小鎮（一七）
秀水小鎮（一六）

秀水小鎮（一六）
秀水小鎮（一五）

秀水小鎮（一五）
秀水小鎮（一四）

秀水小鎮（一四）

熱門新聞

這面由多幅畫作組成的牆，12月將在韓國首爾朝鮮日報美術館展出。（記者林伯東／攝影）

62歲初執畫筆 張淑芬：畫畫讓我有自信

2020-10-10 01:21

氣炸鍋

2020-10-10 02:00
作家白先勇分享創作歷程和寫作生涯，他的長篇小說「孽子」出版40周年。(中央社)

白先勇孽子問世40年 同志文學系譜中扮演要角

2020-10-11 18:18
香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

2020-10-16 02:16
倩華∕圖

師出無門

2020-10-12 03:02

「醫」比三家不吃虧

2020-10-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民