每天他唯一可做的事，就是在臥室和外面客廳之間徘徊。母親已經陷入深度昏迷，他請醫生來家裡看過，醫生也束手無策，勸他提早安排後事。

母親離世之前，他們有所預感。那天清早，她微微張開了眼睛，氣若游絲地說想吃東西。父親沒有一點驚喜的神色，他感到悲從中來，讓黑猜隨便煮點東西，他一直陪著母親。黑猜小米 粥還沒有熬好，父親就在屋裡大聲喚她。

等她走進房間，被眼前的場景嚇得顫抖起來。母親正大口、大口地吐血，身前的被子染得鮮紅一片。她已閉上了眼，血還在不斷往外湧。父親緊握著她的手，彷彿是要給她上路的勇氣。

約莫過了兩三分鐘，她不再吐血了，喉嚨裡發出陰森可怖的咯咯聲響。又過了一會兒，父親摸了摸她的胸口，然後平靜地對黑猜說：你媽走了。

他們都沒有太過悲傷，提前知道了這無法挽回的結果，所以他們心平氣和地接受了。父親好像一下得到了解脫，輕鬆地和前來弔唁的人訴說，他這幾個月如何不容易，不厭其煩地描述母親彌留之際的種種，好像在說一件與己無關且十分久遠的事。

那些人言不由衷地請父親節哀，不時瞟一眼黑猜的肚子。後來，秀水的人都說：你的命硬，出生前就死了母親，你這是來索她命的。

母親剛剛下葬，還沒過頭七，父親就急著要回梓川師專。他說請了這麼長時間假，他該回去上課了。但他當天去，又當天回秀水了。他告訴黑猜，學生們跑得差不多了，有的去了北方、有的在街上亂竄、有的回了家，學校裡亂成了一鍋粥，已經停課半個多月。

黑猜想到岑明，他也興致盎然地參與其中，並堅定地認為很快將發生些改變。她卻說不出緣由的害怕，整天都鬱鬱寡歡。（二二）