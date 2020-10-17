徐至宏／圖

初秋十月，島嶼北部早晚已有些涼意，但南方仍然艷陽高照。李哲彥從左營高鐵站出來，旁邊跟著葉梓。她低著頭走在後面，頭上戴著一頂寬邊布帽，戴太陽眼鏡。兩人從台北下來，要搭乘預約的接駁車，去近墾丁的旭海一家溫泉度假山莊。

一出站，路旁就有穿著休閒衫的年輕人舉著「牡丹灣」的牌子在等候，充滿陽光的笑臉和天氣一樣。平常日的關係，上車的只有李哲彥和葉梓兩人，舉牌的年輕人其實也是司機。兩人就座後，小巴士就啟程左轉一段高架路，通向高速公路，一路要到牡丹灣，是在旭海海邊的休閒旅館。

「來過嗎？」

年輕人從後視鏡打招呼，不等回答就滔滔不絕說明路程。沿途會在枋山的休息站稍停，到車城就轉經四重溪，過牡丹鄉，大約要兩小時。然後，播放輕鬆的音樂，讓兩人休息。

李哲彥是來過的，在「牡丹灣」開幕不久，與家人一起來度假。那時，他剛升任企畫部門主管，已有一個女兒，妻子也在上班。平日兩人出門時，先帶襁褓中的女兒去奶媽家，下班後才接回。藉著升職的機會，一起度個假，也算慰勞妻子，一起離開工作去散散心。

沒有回應是否去過牡丹灣，因為不想多作不必要的解釋。

小巴士從國道一號轉入八八快速道路，再接國道三號。盡頭的南州出口，轉入屏鵝公路，一路向南，就是了。

兩人從台北搭高鐵南下，有一種脫離喧囂都市的解放感。李哲彥告訴妻子說要到南部出差，會住一晚。未婚，一個人住在台北的葉梓則是向公司告假。兩人是公司業務往來的關係，她在一家信託銀行的企畫部任職。因為提案的說明會，在廣告公司任職的李哲彥常被要求出席，開過幾次會議後，兩人成為朋友，偶爾也會相約喝咖啡。

有一回，葉梓還拿了在雜誌發表的一篇隨筆給李哲彥看。李哲彥喜歡文學，發表過一些詩、散文和評論文章，薄有文名。但進了廣告公司以後，忙於工作，寫作的事也荒廢了，倒是他一直保持閱讀的習慣。在車上，他拿出一本有關德國 詩人波爾的書，封面上有「一個被切碎了的影像」幾個字，形容1976年得諾貝爾 文學獎的這位作家，其實他也是小說家。李哲彥也讀過他的《愛爾蘭日記》，記述一個德國作家對二戰的省思，流露一個獨立知識分子的精神視野。

葉梓從李哲彥手中拿過來這本書，翻開書頁，有紅筆的畫線，也有藍筆的畫線。扉頁的波爾照片，頭戴呢帽，溫和的眼神凝視前方。第一章：〈木匠的兒子〉，旁邊有李哲彥手寫的：黑格爾國家的意義，旁邊又有，黑格爾「保守主義」vs.「自由主義」幾個字，是分別用紅色筆和藍色筆寫下來的。這樣的註記，其實在書頁處處可見。

李哲彥側臉看著翻閱書的葉梓，臨窗的她的臉的輪廓光影在窗外飛逝的風景中，有一種異樣的秀美。葉梓側過頭來，看到李哲彥專注的眼神，帶著羞怯笑了。

不寫時，閱讀是一種更大的心靈滿足。

李哲彥這麼對葉梓說。他拿過書，隨意翻閱，輕念：「在國家所在的地方或國家應存在的地方，我看到的只是一些剩存腐朽的權力。而且還有人用老鼠似的癖好，來保衛這些墮落一一珍貴的殘餘。」

他喜愛這些字句，一直以來都從這樣的反思之言，清洗自己的靈魂。進入廣告公司，從事文案寫作到行銷與傳播的企畫，也一直有著自己的力學、美學與哲學觀，在公司得到器重，也不負所託。但，這次卻因為老闆要他參與選舉的文宣事務，心生不快。拋下離職書以後，老闆一再慰留，最後說去休個假，再回來上班吧！算是留下來了。

想要參選國會議員的其實是公司大客戶的家族成員，正爭取提名。以其家族集團企業的雄厚財力和政商關係，篤定會得到機會。政商構造在解嚴後成為黨國體制鞏固的依賴，黨國資本主義一直以來，成了台灣 經濟發展看不見的魔手。大企業多少都受惠於特許權的挹注，成了保守體制的守護者，也被說是共犯結構。（一）