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秀水小鎮（二一）

羊亭

她如此鎮定、從容，甚至有點兒招搖，這讓父親非常難堪。

他說：「黑猜，你為什麼不消停一點兒？」

「天天在屋裡不出門，你以為他們就不議論了嗎？」

「你何必要較這個勁？和自己過不去。」

「我又不怕誰。」

「你不怕，但老鄒說他挺為難。」

「鄒校長和你說什麼了？」

「也沒什麼。」父親吞吞吐吐地說，「其實你完全可以休假了。」

「是鄒校長的意思？」

「也是我的意思。」

黑猜不為所動，每天仍堅持上她的課。

臨近五月的一天早上，黑猜剛走進校門口，門衛大爺便喊住她，說有她的掛號信。她簽收了信，雖然還沒有拆開，但看那熟悉的字跡，她知道是岑明寄的。他總算給她寫信了。她激動又委屈，把自己關在廁所的一間小格子裡，拆開她期盼已久的來信。

岑明對她說了許多抱歉的話，他說他被兩件突發的事耽擱了行程。他沒有具體說是什麼事，他說他還得過些時日才來秀水。岑明說，這封信寄出後，他將啟程去往那座北方的大城，參加一場聲勢浩大的運動。社會將發生改變，他們正創造歷史。做為詩人，他不能缺席。當時，有不少大學生已經紛紛湧向那城市，空氣裡充滿了壓抑、惶惑、亢奮和躁動。

信中隻字未提孩子的事，他顯然還沒有回家，也就沒收到黑猜寄給他的信，對這一切還全然不知。這希望與失望之間的落差太大，幾近讓黑猜像母親那樣暈厥過去。

那些天她終日失魂落魄，不免為岑明擔驚受怕。父親也好不到哪兒去，他的頭髮突然白了很多，而且頭頂禿得厲害。（二一）

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