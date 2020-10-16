張奶奶走後，時間過得好快啊！一下午都沒想起老季來，這下我真的只靠我自己了，揚子想。

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揚子坐在莫愁路教堂內門小廳的長木椅上，進來時趕上早上那陣雷暴雨 ，現在雨停了。小廳裡一東一西兩頭各有一個長條狀帶靠背和扶手的木椅。大堂的門口擺一盆綠植，旁邊一個小木桌，上面擺著一疊印著敬拜日程的通知。綠植栽在磚紅色仿陶的塑料盆裡，盆下墊著控水的盤子，盤子邊汪著淺綠色的水，一隻蚊子嗡嗡地從綠植的闊葉裡飛起來。揚子眼睛看不清，但耳朵敏銳，立刻聽到那蚊子在空中盤旋，趕緊搖搖手裡的絹扇來擋蚊子的進攻。

教堂對著馬路的拱門沒有關嚴，雨後夏天的風帶著水氣，從門裡吹進來。和主堂裡的悶熱之氣形成一個小小的對流，帶著蠟燭的氣味，以及合唱的歌聲。揚子坐在那裡，沐浴在這股和風裡，剛才在暴雨裡淋濕的府綢襯衫和褲子飄飄的，她的心也飄飄的，比剛才涼快多了。

莫愁路教堂是民國遺址，蘇南地區有名的老教堂，會眾多，星期天的敬拜完全滿園，遲到的只能站在後面。揚子從來沒有受過洗，《聖經》都沒摸過兩次，連慕道友都算不上。她不想進堂裡坐著，占人家一個座位，很安心地坐在門廳側面的椅子上，「過一個小時我就出來，時間不長的。」張老太把揚子帶到椅子邊時說。

揚子說：不急，你跟朋友說話吧！不要管我。揚子點點頭，每一次來她都坐在同樣的位置上聽。

廳裡的腳步聲和眾人交談的聲音慢慢靜了下來，從主堂裡響起信徒齊聲朗誦的「主禱文」：

我們在天上的父，

願人都尊你的名為聖。

感謝賜給我們日用的飲食，

免我們的債，

如同我們免了人的債。

不叫我們遇見試探，

救我們脫離凶惡……

揚子默默地揣摩這裡的每一個字。（六）