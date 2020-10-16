小時候奶奶告訴我，她在密西根讀書時，校園外有一大片荒地，長著野櫻桃和野蘋果。水邊還有野稻，稻米熟了沒人吃，自個兒落在水裡，第二年長出更多的稻苗。我的名字是奶奶取的，夢米、夢米，就是夢中再見從前的野稻米，我想回故鄉看野稻米！

靈犀還是那些老話應付夢米：南邊的疫情 加重了，等等再說吧！等病毒消失了，世界就和平了。

世界怎麼可能和平？眼看著疫情已經漸漸變緩，商店開門了，公園的人多了，正常的日子就要來了。哪料到佛洛伊德被警察「跪死」，爆發了鋪天蓋地的抗議遊行 。說好的在家隔離、說好的連教堂都不能去，一夜之間，好多城市都鬧得天翻地覆。靈犀所在的城市本來安靜祥和，居然也亂了。一群混在遊行隊伍的暴徒打、砸、搶、燒，雕像推倒了，城市的藝術展覽廳遭了殃。

那天靈犀對喬治說：好多天在社區散步，都沒看見艾米妮。我知道她在城中心的藝術館有工作室，希望她平安。

喬治說：怎麼可能平安？藝術館被暴徒一把火燒了，她數十年的心血成了灰燼。就算有保險公司的賠償，也安撫不了受傷的靈魂。

靈犀說：做為鄰居，我們能幫她做些什麼？

喬治說：什麼也別做！

夢米在電話那頭驚嘆道：我以為打、砸、搶只發生在大城市，你那邊也遭了劫難？

靈犀說：當劫難發生在你身邊的鄰居，你更覺得驚恐。我一直以為住在美國 的郊區，可以過與世無爭的陶淵明生活。現實如何呢？我前天上班，開車經過市中心，看見一群人明目張膽地破壞雕像，李將軍的腦袋也被他們砍下了。

李將軍（Robert E. Lee）是南北戰爭時期的英雄，他領導南方軍隊反抗北方侵略。夢米目瞪口呆，不敢相信靈犀傳過來的照片，李將軍的雕塑頭像歪在地上，頭頂踏著好幾雙腳。

二十六年前，夢米剛到美國，站在李將軍的雕像前，看見紅底藍色十字叉的南方戰旗，高傲地飄揚在藍天之下，似乎在召喚永遠的民主和自由。她對靈犀說過，李將軍為捍衛南方而戰，雖敗猶榮。北方雖然勝利了，但是勇士的名字與日月山河同在，因為美利堅民族是世界最偉大的民族。

靈犀忘不了青春歲月的奮鬥，千辛萬苦來到美國，就是為了心中的夢想。她在大二就讀了曼切斯特的《光榮與夢想》，感動於這個國家的包容和民主，沒有成王敗寇的羈絆和恥辱，失敗者也有自己的尊嚴。

夢米留美的緣由比靈犀深重，夢米爺爺曾是留美的醫生，一心想報效新中國，帶著家眷回國，等待他的卻是滅頂的災難。回國沒幾年，就被打成右派，被趕去掃廁所。夢米的小姑在「大饑荒」時期偷食堂的剩飯，被人活活打死。

奶奶抱著小姑的遺體哭喊：我為什麼要把你帶回來？你本來生在一個長滿稻米的地方。

文革結束後，爺爺平反，歸還了房子、恢復了原職，但是精神和身體受了創傷，沒兩年就去世了。奶奶不甘心，一直想回美國，無奈疾病纏身，精神也出了問題。往生前還在哀嘆，想回美國的校園看一看。

靈犀對夢米說︰你奶奶肯定沒想到今日的美國，已經不是她當年的美國。當李將軍的塑像倒了，從前的光榮和夢想也散了。

夢米嘆道︰對，隨風散了，Gone with the wind。據說Gone with the Wind的書被禁了，電影也被下架了。

靈犀說︰感動了好幾代人的Gone with the Wind，華麗恢弘的經典，說拜拜就拜拜。一切都在變化中，或許還有更大的破壞要來。

夢米說︰那你想過回國嗎？

靈犀說︰回國可能嗎？一棵樹長了二十六年，還能連根拔起嗎？

夢米說︰我也不敢隨便移植，但我還是想回第二故鄉，最好的年華和夢想都給了那片土地。

靈犀依然在重複老話：疫情還沒有退場，騷亂也沒有消停，再等等吧！

4

情人之間沒有社交距離。疫情期間，靈犀和喬治纏綿悱惻，暫時忘了病毒還在橫行霸道。靈犀喜歡看喬治的眼睛，他的眼睛有一束光，讓她溫暖。她不想考慮未來，只想順其自然，反正是鄰居，約會也方便。

那是個周末，靈犀在家裡做晚餐，喬治在一邊幫忙。靈犀做的是野米燒兔肉，那兔不是野兔，是從網上訂購的，而野米則是他們剛從沼澤地裡採收回來的。

廚房的空氣裡瀰漫著誘人的香氣，喬治讚嘆靈犀的廚藝高超，這道菜喚起了他童年的記憶。他還說，他的人生不幸又很幸運，因為遇見了她，他願意跟她共度餘生。（三）