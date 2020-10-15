「要不是我，你們根本就不會認識。」

「我誰都不怨，真的。」黑猜說，「我覺得這好像是老天爺開的一個玩笑，他想藉此來考驗我，考驗我們。」

父親不無尷尬地笑了笑，但那笑容很快便僵在臉上，比哭還要難看，左邊臉頰神經質地抽搐著。他拿起酒瓶，咕咚幾下把剩下的小半瓶酒全喝了。瓶子沒有放穩，倒在地上「光噹」作響。他微張著嘴，眼中閃爍瑩瑩淚花。過了一會兒，他居然失聲哭泣起來。

這可嚇壞了黑猜。在她印象中，父親穩重至極，遇事從不慌亂。他如今這副模樣，一定是內心的防線都被悉數擊破，像孩童面臨無法化解的麻煩而驚惶難安。黑猜隱隱感到更大的恐慌和不確定性，她深知有些既定的物事將會不可避免地發生。

開春過後，無論黑猜如何偽裝、戒備，她身上的變化都昭然若揭了。學校裡，老師們背地裡紮堆議論她，說她如何不檢點，年紀輕輕懷上個野種。一個莫名其妙的說法開始瘋傳，他們說，黑教授一家太放任黑猜了，就連黑猜本人，也不知道這個孩子的父親到底是誰。他們等著看她的笑話。不幾日，幾乎整個秀水的人都知道黑猜懷孕了。

黑猜也懶得藏著、掖著，事情已然這樣，她乾脆明目張膽地挺著肚子，昂首挺胸地出入學校。碰上些異樣的眼光，她便光明正大地迎著那目光，還帶著倔強的笑，直至那人自己覺得不好意思。她比任何時候都樂於去街面上，大聲和人討價還價。要是有人看她提著大包小包，挖苦她說什麼「酸兒辣女」的話，她便大大方方地說兒子、女兒都一樣。（二○）