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奧蘭多的白天和夜晚（一四）

陸蔚青

他的童年和少年是在大興安嶺的森林裡，那種風的銳利，比蒙特婁更勝幾籌。在熱帶，李杜放鬆了自己的身體，感到汗水從皮膚中滲出來，皮膚變得有了彈性和水分，但同時他感到悶熱。他有些頭暈，也許是因為溫差的原因，他想。

一個在亞寒帶出生和長大的人，與熱帶有著不同的氣質，相對於陳卡，李杜顯得不善言辭而且冷靜。但想到王偉，他就忍不住笑起來。

昨晚喝得有點多，李杜和王偉尾隨著上了樓。陳卡的主臥在樓下，客房在樓上。王偉沒有回自己的房間，而是跟著李杜進了房間，然後手腳麻利地上床躺下，很滿足地嘆一口氣，兩隻手舉起來，抓住枕頭的一個角，那是一種滿足的安詳。他的姿態讓李杜想起上大學時王偉睡覺的樣子。

就睡在這吧！李杜說。

他們並肩躺下，想起在大學時，他們也這樣躺過。李杜閉上眼睛，他覺得只有幾分鐘的時間，王偉突然爬起來撒腿就跑。李杜伸手一摸，床單上有一點濕，李杜有些吃驚。這麼快就老了？王偉再沒有回李杜的房間，直到第二天他們在樓梯上相逢。兩個人好像沒事一樣。

然後他們就睡了，但很快被警車的鳴笛聲驚醒。三個人聚在客廳，不知道發生了什麼事。陳卡看見有人從安妮的房子裡進出，就出來看，原來抓到了一個小賊。

安妮老太在夜半被樓下的響聲驚醒，她提著槍下樓，看到一個小賊正在偷東西。那小賊也有槍，一見安妮老太，立刻也將槍對準，兩個人以槍對峙。

安妮老太很沉著，她說：年輕人，你想死嗎？我反正已經八十七歲了。

小賊猶豫一下，就放下槍。（一四）

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