薛慧瑩／圖

喬治那時已成了靈犀後院的常客，他對她說：這些我都認識，蘿蔔、甜菜、豇豆、紅薯、西瓜……

靈犀指著花台上的一盆植物問他：這個你認識嗎？

喬治說：難不了我，這是稻米苗。

靈犀讚道：你好厲害，好多吃米的華人都認不出稻米苗！

喬治在農場長大。他告訴靈犀，父親在喬治亞的農場一眼望不到邊，所有的蔬菜都茂密旺盛，所有的果樹生機勃勃，家裡還有棉花地和奶牛場。在去加州 上大學前，喬治就是個純粹的鄉村男孩。他的四個兄弟姊妹，個個討厭讀書，沒人想讀大學，都在父親的農場幹活，幹得歡喜滿足。

喬治問靈犀：為什麼要種稻米？

靈犀說：我在中國長大，也是吃稻米長大。稻米陪在身邊，不僅有親切感，還有安全感。

喬治說：美國 的稻米應有盡有，你根本不必擔心。

靈犀說：你父親的農場生產稻米嗎？

喬治說：哪用生產，到處都長著野稻。下個周末有空嗎？我帶你去看野稻。

靈犀眼睛一亮，像月亮的光在池塘裡蕩漾。

靈犀開了眼界。在離家三十英里的海灣，在大海與淡水交接處，有大片大片的沼澤濕地。喬治在當地長大，很容易找來了一艘小船，兩人在蜿蜒曲折的水中划行。靈犀抬了抬頭，遙遙可見大西洋瀲灩的波光，藍得純淨明亮，但又懷著神祕的心思。一路上見到幾個沖激小島，小島被稠茂高大的長草占領。喬治對她說：那些長草全是野稻。

那日天氣極好，野稻配合天光雲彩，在水中搖曳出活潑的剪影。兩三隻白鷺「沙沙」地飛過，掠過剪影，湧動出一圈又一圈的漣漪，像捉摸不定的夢幻。白胸藍翅的鳥兒落在野稻米稈上，無心唱了一句，居然引來野鴨的合唱。空氣裡蕩漾著幽幽的清香，也蕩漾著奇妙的音樂，一陣風吹來，野稻便隨著這音樂輕盈起舞。舞姿那個飄逸，讓人想起動畫片裡的水袖舞。

靈犀透過水袖舞的縫隙，看見遠處岸邊有一棟木房子。她對他說：遠離了喧囂，住在木房子裡的人好幸福。

他說：沒有你想像的幸福。這裡沒有城市的水電系統，度假的人也不會來。

靈犀說：我要是退休了，就在這裡買塊地，然後建一棟木房子。

他說：別在沼澤地區建房，土地雖然便宜，但會給你帶來無窮煩惱。首先排水系統很讓你頭大，那些受國家保護的動物和植物，就算在你的領地上，你也不能亂碰。稍不小心，政府的罰款單子就來了。

她說：我不會亂砍亂伐，我喜歡與自然和諧相處。

他說：如果你真喜歡，我就在這裡買塊地。

他說得若無其事，但她低下了頭：陽光落在水面上，無數的碎銀子在她眼前亂顫，她的心似乎也揉在了裡面。

他告訴她，他父親的農場離這裡不遠，七、八英里的路程。他記得小時候，父親曾帶他們採過野稻，跟印第安人一樣的方式。父親掌舵前行，孩子們用木棒敲打水中的稻稈，稻稈一搖一晃，野米紛紛落入船艙。拿回家的野米可以加工，也可以泡一夜就直接下鍋。當地有道傳統菜，是用新鮮的野米和野兔一起悶燒，加進去的佐料有大蒜、洋蔥、蘑菇和香草。

靈犀說：美國人還吃野兔？真不敢相信。

喬治說：野兔經常破壞莊稼，氣得農民牙根癢癢，抓住了就下鍋吧！他們稱野兔是菜地裡的雞肉，不吃就浪費了。就跟野稻一樣，如果不吃也是浪費。

靈犀問喬治：現在可以採野稻了嗎？

喬治順手採了一枝野稻，放在嘴裡咀嚼了一下說：米還是軟的，要等變硬了才能採。

靈犀說：我也嘗嘗。她站起身來，也採一枝野稻。結果身子沒穩，腳下的船猛地一晃。她朝前倒在他的身上，他順勢扶住了她的腰。

她心一驚一跳，臉一陣紅、一陣白。幸好周圍沒有人聲，只有鳥啼和魚兒蹦出水面的聲音。她不敢看他，但是他的目光淹沒了她。

她趕緊找了一句話：現在野稻還沒有成熟，估計還要等些時間才能採收。

他點頭說：是的，要等到八月中旬。

到時候我們再來？他說著，對她伸出了手。她沒有拒絕他的手。

3

靈犀把野稻的系列照片放進朋友圈，點讚如浪花拍暈了她。她告訴朋友們：野稻算是當地的文化，親朋好友聚在一起，划船釣魚、採野米，烹製美食，享受清風朗月的悠閒時光。

靈犀曬出來的照片很美，與大海相擁的沼澤地裡，原始神祕的野稻田，棲息在稻稈上的藍鳥，蝴蝶飛過嬌嫩的水芹菜。天光雲影下的小船，船下的水碧藍清亮，能隱約看見一頭肥胖 的魚。可惜她秀出來的照片，沒有她自己和陪自己的那個人。

夢米在靈犀的朋友圈留言：太神奇了，第一次見識野稻米，居然長在我的第二故鄉！看野稻繁茂，充滿了原始的生命力，又想起了奶奶。（二）