AI摘要 文章摘要整理： 作者在邁阿密南海灘用餐時，意外結識一名有華裔血統的古巴女孩，並由她的家族遷徙故事聯想到華人移民史與人生感慨。

到邁阿密（Miami）旅遊，住在南海灘（South Beach）一帶的飯店，午餐時分，我出門找吃的，走了幾家餐館，都是賓客盈門，不知得排隊多久。

走到街角，看見一家生意清淡的餐館，外頭幾張桌子都空著。我上前看了看菜單，沒有找到什麼令人心動的菜餚，好在還有幾道沙拉，便決定在這裡用餐。

我在露天座位坐下，一名穿著黃色清涼服裝的年輕女服務生笑盈盈地走來，遞上菜單，問我要喝什麼。我點了一杯水，她很快端上來。水杯裡有薄荷葉和一小段甘蔗，看起來頗為誘人，我立刻端起來喝了一口。她又問我要點什麼菜，我選了沙拉。

她臉上始終掛著笑容，讓人感到親切。送上沙拉時，我和她聊了幾句，沒想到竟有意外發現。她說，自己的生父姓陳（Chin），是華裔 ，可是她看起來有著典型拉丁美洲人的外貌，橄欖色的膚色、深邃的眉眼，讓我有些驚訝。她見我滿臉疑惑，便用雙手在眼角往上提了提，示意自己的眼睛也有華人 的特徵。見我仍有些不相信，她拿出手機翻找照片。

她把手機遞到我眼前，螢幕上是父親和祖父母的照片。她的祖父看起來有著華人面貌，顴骨突出、臉龐瘦削，讓我聯想到廣東一帶的華人。我問她，知不知道祖先為什麼來到古巴 ，她搖頭表示不知道。

這讓我想起華人移居古巴的歷史。十九世紀，許多華人遠渡重洋到古巴謀生，後來美洲部分地區排華，華人移民又面臨種種艱難。到了二十世紀中葉，古巴政局劇變，不少華人再度遷往其他地方尋求生活出路。這名女服務生的祖先則留在古巴，與當地人通婚，延續了家族的故事。

我問她何時來到美國，她回答是三年前。她出生於古巴，住到十歲，後來跟著母親和義大利裔繼父搬到義大利，在那裡生活十三年，才又來到美國。

我邀請她一起合影，她爽快地答應了。之後，她回到店裡忙碌，留下我獨自坐在巨大的黃色陽傘下，慢慢享用眼前的沙拉。

邁阿密冬日的陽光依然燦爛溫暖，周圍沒有其他食客，街上偶爾有車輛駛過，一派寧靜祥和。我想起當年那些橫渡太平洋、來到美洲辛勤謀生的華人，歷經無數艱難；又想到俄烏戰火仍在遠方燃燒，每天都有年輕生命消逝。

眼前的陽光、寧靜的街道，以及這名女孩跨越古巴、義大利與美國的家族故事，讓我不禁湧起一股幸運與感恩之情。結帳時，除了餐館收取的百分之二十服務小費，我又額外加了百分之十。