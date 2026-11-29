AI摘要 文章摘要整理： 作者重返聖托里尼，發現3年前買衣服的小店仍在且不二價，對比渡輪票價大漲，更珍惜旅行中留下的回憶與朋友情誼。

「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。」人生旅途中，走過的風景很多，有些轉身便忘，有些卻在多年後忽然重回眼前，提醒我們，那些看似偶然的相遇，早已悄悄寫進人生。

二○二二年，我和先生再次重返愛琴海的小島聖托里尼（Santorini）。沒想到，迎接我們的除了熟悉的藍白風光，還有一段始料未及的「美麗衣裳情緣」。

二○一九年，我們和一群朋友第一次造訪希臘。聖托里尼碼頭前，有一家不起眼的小店，我和兩位朋友各挑了一件衣服，店裡標籤寫著，這是希臘設計師的作品，那件長洋裝有著希臘島嶼迷人的藍白元素，我一眼便愛上了。雖然價格折合一百多美元，三個人又同時購買，原以為多少能討個折扣，沒想到老闆卻笑著堅持：「永遠不二價。」

偏偏這時，渡輪的汽笛聲響起，催促我們登船，三名同行的先生竟不約而同地搶著刷卡付帳。於是，一件衣裳、一聲船笛，為我們三個朋友留下特別的回憶。

二○二二年舊地重遊，最令人驚喜的是，那家小店還在，老闆也還在，同樣的衣裳依然掛在店裡。更不可思議的是，老闆當年說的「永遠不二價」，竟真的沒有變，三年過去，價格和二○一九年一模一樣。反倒是前往伊亞（Oia）的渡輪票價，從十美元漲到三十美元。人生有時就是如此奇妙，有些東西轉眼漲了三倍，有些美好卻彷彿停留在原地。

聖托里尼是希臘愛琴海南部著名的火山群島，旅人前往伊亞，為的是欣賞夢幻般的藍白圓頂教堂，以及被譽為世界最美景色之一的浪漫夕陽。有人說，旅行最好不要沿途購物，把行李空間留給風景；也有人認為，買一件當地的衣裳，正是對地方文化與經濟的一份支持，兩種說法各有道理，而我更相信，有些東西買回來的，不只是一件衣服，更是一段記憶。

那件聖托里尼的長洋裝，我至今仍然喜愛，每當穿上它，彷彿愛琴海的陽光、海風與藍白色的島嶼，都跟著回來了。更珍貴的是，當年一起挑衣服的三個朋友，雖然分居台灣與美國，仍都平安健康，情誼依舊。二○二二年再訪聖托里尼時，小店熬過疫情低潮，老闆一家也都安好。

人生何處不相逢？也許，旅行真正帶回家的，從來不只是行李箱裡的紀念品，而是那些多年後依然讓人微笑的緣分。

如今，我們三個朋友已安排好二○二六年冬天一起前往日本。誰知道呢？也許下一趟旅途中，我們還會遇見一家小店，遇見一件令人心動的衣裳，然後，三個老朋友再次相視而笑。因為我們明白，人生就像飛鴻踏雪泥，雁過留痕，雪融痕淡；但真正的情誼，會在歲月裡留下最美的印記。