AI摘要 文章摘要整理： 母親生日時，家族跨洲齊聚加州慶壽，紅包中的100元加1元引出「101」的趣味，也勾起母親對《101忠狗》與往昔生活的回憶。

秋天，是母親的生日。今年母親興致很好，對兩年前植入的心臟節律器也適應了許多，姊弟們滿懷感恩，慶幸老天爺賜予母親這個轉機，大家帶著兒女和孫輩，從亞洲、澳洲 、北美各地前往加州 ，為母親祝壽。母親歡喜地準備了禮物，裝在紅綢袋裡，以金色束帶繫好。生日當天，重孫們表演自己編排的歌舞，炒熱了氣氛，大家唱生日歌、吃蛋糕，隨後，母親逐一分贈禮物和紅包給十名重孫。

我們四姊妹排行在前，也最先當了祖母、外婆。回想三、四十年前，父母給孫兒紅包的景象仍歷歷在目，如今已換成新一代的孩子，只聽見「太婆婆生日快樂」、「謝謝太婆婆」、「太婆婆天天快樂」等祝福，童聲連綿。

三十多位家人與母親相聚數日，滿是親情與歡樂，返家後仍令人回味不已。我的兩個孫兒收到長輩們許多禮物，紅包卻只有太婆婆給的一個，打開紅包後，便聽見他們「耶」的歡呼聲。

弟弟說：「我要買皮卡丘卡牌。」姊姊則驚喜地說：「咦，太婆婆的紅包裡有一張一百元和一張一元，好玩的『一零一』。」

是啊，真有意思，我想，待會兒問問母親，為什麼是「一零一」？

「嗯，我喜歡這個一零一。」母親回答得簡單，卻似乎意猶未盡。「媽是想起台北一零一嗎？」我一邊問，一邊想起幾次陪母親返鄉的情景：在東門商圈及信義路一帶逛街，不遠處便矗立著台北一零一；搭車前往指南宮進香，可以遠眺一零一大樓；開車去基隆的靈骨塔，緬懷外公、外婆及舅舅們，也能遙望台北一零一。

「是啊，喜歡台北一零一是後來的事；開始喜歡一零一，是更早、更早以前。」聽母親的語氣，便知道她又想起了久遠的往事。「哦？這我就不知道，或是不記得了。媽，有時間講古嗎？」我好奇地問。

「那時你還小，看的電影『一零一忠狗』（101 Dalmatians）。」母親回憶道。「喔，那都是六十多年前的事了，老家門前還有瑠公圳吧？」我也想起來了。「是啊，隔壁阿姨帶你和大妹去看的。迪士尼卡通電影，一百零一隻可愛的狗狗。」

父母成家後的頭十年，母親懷裡總抱著襁褓中的娃兒，大孩子到了五、六歲能看電影的年紀，母親卻老是走不開。與我們同鄉、仍在讀大學的阿姨，把我和大妹當成自己的小妹妹般疼愛，帶我們到西門町看兒童電影，回家後，我們再把電影故事講給母親聽。

慢慢懂事後，我才逐漸明白，母親當年無奈地放棄了多少好吃、好玩的事。那些年，姑媽帶全家來吃飯，父母會準備普一綠豆糕或金馬菠蘿麵包，數量總是按照客人人數加上我們姊弟六人來買。大表姊幫忙分糕餅給父母，父親總推辭說：「我們平常都有吃，你們吃，小朋友吃。」

卡通電影和新式糕餅，母親當年都不曾有機會享受，直到我念高中，會自己採買了，父母才開始各享一份。那麼，電影「一零一忠狗」呢？「有啊，後來到了美國，和你弟弟的孩子一起看了。」聽著母親的聲音，彷彿看見她一如往常的神采，說著：「有啦，心裡有想，早晚會有。」我喜歡母親這一點，總能轉個念，欣然接受老天爺的安排。