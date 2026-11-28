AI摘要 文章摘要整理： 作者透過照顧一位103歲老人的經驗，看到她以樂觀、單純與求知精神面對晚年，也體會到幸福其實來自珍惜陪伴、感受日常小事。

我從事老年人的日常生活照顧工作，經常思考，人老了以後，生活會變成什麼模樣？每個人都曾年輕，卻未必真正體會過衰老帶來的變化。肌肉退化、關節疼痛、牙齒鬆動，這些日常生活中的不便與無奈，往往不是年輕人能輕易理解的。

我照顧一位一百零三歲的老人，平日經常陪她聊天、散步，也會做些她喜歡的飯菜。她特別愛吃鮭魚 ，胃口很好，每天都笑著對我說：「我要吃魚。」

有一次，我帶她出門散步，準備替她拍照。沒想到，她立刻化了淡妝，還特地換上漂亮的裙子，面對鏡頭時，她露出動人的笑容，彷彿回到十八歲的青春年華。

隨著年齡增長，她的行動愈來愈遲緩，活動能力逐漸下降，內心有時難免缺乏安全感。每次出門，她總喜歡緊握我的手，這樣才覺得踏實。我常開玩笑說：「我是妳的拐杖。」她哈哈大笑，回答：「妳是有溫度的拐杖，還強壯、還美麗。」這句幽默的話，至今讓我印象深刻。

她像個孩子般單純、可愛，生活中總是充滿喜樂，我想，這也許是她長壽的祕訣之一。相處久了，我發現她依然保留著年輕時的習慣與性格。她愛讀書、勤儉節約、講究衛生，歲月改變了容顏，卻沒有改變她熱愛生活的心。

我經常問：「您長壽的祕訣是什麼？」她總微笑著說：「要有喜樂的內心，看待事情要樂觀，永遠看到陽光的一面。」這句話讓我感觸很深。

這位老人經歷了中國近百年的歷史變遷。她見證中華人民共和國成立，曾與十大元帥共事，也經歷過大躍進及一九六○年前後的困難歲月，見證改革開放後的經濟發展。她的人生經歷，猶如一部濃縮的歷史。

移民美國後，她仍不斷學習，接觸新的文化，研讀「聖經」，還經常向我講述其中的故事。年過百歲，依然保有求知的熱情，令人敬佩。

兒女始終是她心中最深的牽掛。每當孩子們回家，她總是滿懷期待，一頓團圓飯、一句簡單問候，都能讓她感到幸福。每次看見這位老媽媽與丈夫牽著手、彼此陪伴，我心裡都會生出羨慕。人生走到晚年，若還有熟悉的老伴在身邊，一起散步、吃飯、聊天，分享生活點滴，何嘗不是難得的幸福？

從她身上，我漸漸明白，幸福未必來自偉大的成就，而是來自發現與感受幸福的能力。我們也應珍惜生活，為家人做一頓飯，陪父母聊聊天，或在能力所及時幫助別人。這些看似平凡的小事，恰恰是生活中最真實的快樂。

人生有年輕，也有衰老；有奮鬥，也有享受。無論處於哪個階段，都應珍惜眼前的人與事。願每位老人晚年有所依靠、有人陪伴，內心充滿喜樂；也願我們無論年齡多大，都能保有一顆發現幸福、享受幸福的心。