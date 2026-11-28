AI摘要 文章摘要整理： 作者以阿拉斯加郵輪之旅為背景，描寫旅途中遇見的各色人物與故事，從學者、畫者到原住民，體會短暫同行也能讓人看見彼此生命的一角。

七月中旬，贊丹號（Zaandam）郵輪 從溫哥華駛向阿拉斯加，來自世界各地的人們，在這個臨時的家裡相遇，原本素不相識，卻在短短幾天裡，不知不覺走進彼此人生的一小段。

在冰川 灣（Glacier Bay），我身邊站著一名身材嬌小的山西女孩，她正在北京大學攻讀博士，研究宋代文學，是家裡唯一接受高等教育的人。她從山西走到北京，又去了法國交流，剛在溫哥華現場看過世界盃 足球賽。如今，她站在阿拉斯加的海風裡，與我們一同眺望馬傑里冰川（Margerie Glacier）。

從山西家鄉到北大校園，從千年前宋人的文字到法國街頭，再到眼前的冰川，一個年輕人的世界，就這樣一點一點打開了。

同船還有米夫（Mif），每天替我們整理房間。他有三個兒子，總是笑容滿面，記得客人的名字，喜歡聽別人的故事，也會說起自己的家。走廊裡一次次相遇，他總笑著喊「Susan」，幾天下來，那聲招呼竟有了幾分家人般的親切。

我尤其記得一個八十歲的老人，年輕時就喜歡畫畫，手機裡還存著當年的壓克力畫：掛著水珠的橘子、秋色層疊的樹林。朋友也曾畫過一幅他年輕時的肖像，畫裡的他，濃眉深目，英俊得像舊電影裡的人物。

幾十年過去，他在郵輪上重新拿起畫筆。老師示範的是藍天下躍出海面的鯨魚尾巴，他卻把鯨尾畫進夕陽裡。橙紅的天空、發亮的海面，一條鯨尾在落日中揚起，又將沉入水中。

不遠處，一名十三歲女孩第一次拿起水彩筆，竟畫得很好。她和老人幾乎成了另一幅畫，顏料在水裡緩緩暈開，像兩段相隔六十多年的時光，偶然落在同一張紙上。

劇場裡，一名胡納特林吉特族（Huna Tlingit）原住民講述祖先的故事。他談族人與土地的關係，如何在潮汐與季節變化中學會與自然共存，也談到逐漸消逝的傳統：年輕一代離開家鄉，古老的歌謠與儀式慢慢從日常生活中退場。說著說著，他的聲音慢了下來，眼淚落了下來，台下很安靜。

同一片風景，在不同的人心裡，原來可以有如此不同的重量。

船上最熱鬧的，則是「北極熊跳水挑戰」。男女老幼，一群原本互不相識的人，捧起冰塊撒進泳池，又把頭埋進冰冷的池水裡。有人尖叫、有人大笑，也有人在池邊遲疑半天，終於一咬牙跳下去。完成挑戰的人濕淋淋地站在一起，鄭重其事地宣誓。

活動快結束時，一名胖胖的小男孩似乎意猶未盡。別人都準備散場了，他卻又跑到池邊，把頭埋進冰水裡，逗得大家哈哈大笑。

船仍向前，海還是那麼藍。這些來自不同地方、走過不同人生的人，只是在人生某一程與我恰好同船。他們不會成為我人生裡的主角，卻讓我短暫看見各自生命中的一角：一個笑容、一幅夕陽裡的鯨尾、一滴在陌生人面前落下的眼淚。

我們未必有機會了解一個人的全部人生，有時只是偶然相遇，聽他說幾句話，看見他生命裡的一個瞬間，便已足夠。原來，有些抵達，就發生在短暫的同行裡。