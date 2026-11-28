費南多
作者遭一名名叫費南多的移民追撞後，對方主動道歉並全額賠償，雖然後續補款未果，仍讓作者感受到陌生人之間的信任。
AI摘要
文章摘要整理：
作者遭一名名叫費南多的移民追撞後，對方主動道歉並全額賠償，雖然後續補款未果，仍讓作者感受到陌生人之間的信任。
那天下午，陽光正好。家裡的外牆正在刷漆，中午給工人買了午飯，等他們收工後，我又忙著收拾院子，然後像往常一樣，開車去接孩子放學。沒想到，車子開出去沒多久，在一個停車標誌前剛停下，突然聽見「砰」的一聲，車尾被撞了一下。我趕緊靠邊停車，後面的車也跟著停下來，那是一輛園藝工人的卡車。
車上下來一名中年男子，皮膚黝黑，看起來像是墨西哥裔。他的英語不太流利，但態度誠懇，一下車便不停道歉。
開車這麼多年，我還是第一次遇到這種事，一時不知所措，便請他拿出駕照和保險資料，希望盡快處理。他說忘了帶駕照，只拿出一份過期的保險單。由於無法核實身分，我甚至不能確定保單上的費南多（Fernando）是否就是他本人。
我請他留下電話號碼，當場撥打確認可以接通。因為孩子快放學了，我實在沒時間繼續等，於是我們各自離開。
晚上，我依照號碼聯絡他，接電話的是一名女子，表示會把駕照和保險資料傳給我，但收到的資料始終沒有駕照，保險資訊也對不上。我開始覺得事情不單純，便告訴她：「再這樣下去，我只能報警，或聯繫保險公司處理。」
也許是這番話讓她緊張，隨後把電話轉給另一名男子。對方聽起來較年輕，英語流利，我猜可能是費南多的孩子或其他家人。他態度友善，表示一定會負責，希望我先把車送去估價，他們會賠償損失。於是，我決定暫時不向保險公司報案。
隔天，我把車送去估價，預估維修費約四千美元。我將結果告訴對方，他說當晚會把錢轉給我。
坦白說，我心裡仍有些懷疑。以前聽說，若肇事者沒有有效保險，後續賠償往往很麻煩，我甚至做好拿不到錢的心理準備。沒想到，當晚真的收到全部款項，一分不少，反倒讓我十分意外。
一周後，真正修車時，才發現費用比原先估價高了一些。我告訴對方，希望補上差額，這次卻再也沒有回覆。當時我人在國外，不方便繼續聯繫，也就沒有追究，剩下幾百美元只好自行承擔。
過了一段時間，家長微信群組裡有人說，自己的車被撞了，對方卻肇事逃逸。看到消息，我不由得想起費南多。其實，事故剛發生時，我也擔心他會開車跑掉，沒想到他不僅停下來，還主動道歉。
他是一名移民，究竟過著怎樣的生活，我並不了解。但他盡力賠償我的損失，雖然最後還差了一些錢，我仍願意相信，他是一個有誠信的人。
所以，我想謝謝費南多。謝謝他讓我相信，陌生人之間，也可以有一份信任。
作者下午忙完家務後開車接孩子放學，才在停車標誌前剛停下，就被後方的園藝工人卡車追撞，事故發生得突然，讓她一時不知所措。 他只說忘了帶駕照，並拿出一份過期保險單，之後提供的聯絡與保險資訊又對不上，讓作者無法確認身分，也開始懷疑事情不單純。 作者認為費南多雖未補上全部差額，但已盡力負責並主動賠償，因此願意把他視為有誠信的人，並感謝他讓自己重新相信陌生人之間可以有信任。
精華 FAQ
作者下午忙完家務後開車接孩子放學，才在停車標誌前剛停下，就被後方的園藝工人卡車追撞，事故發生得突然，讓她一時不知所措。
他只說忘了帶駕照，並拿出一份過期保險單，之後提供的聯絡與保險資訊又對不上，讓作者無法確認身分，也開始懷疑事情不單純。
作者認為費南多雖未補上全部差額，但已盡力負責並主動賠償，因此願意把他視為有誠信的人，並感謝他讓自己重新相信陌生人之間可以有信任。
上一則