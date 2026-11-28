AI摘要 文章摘要整理： 作者遭一名名叫費南多的移民追撞後，對方主動道歉並全額賠償，雖然後續補款未果，仍讓作者感受到陌生人之間的信任。

那天下午，陽光正好。家裡的外牆正在刷漆，中午給工人買了午飯，等他們收工後，我又忙著收拾院子，然後像往常一樣，開車去接孩子放學。沒想到，車子開出去沒多久，在一個停車標誌前剛停下，突然聽見「砰」的一聲，車尾被撞了一下。我趕緊靠邊停車，後面的車也跟著停下來，那是一輛園藝 工人的卡車。

車上下來一名中年男子，皮膚黝黑，看起來像是墨西哥裔。他的英語不太流利，但態度誠懇，一下車便不停道歉。

開車這麼多年，我還是第一次遇到這種事，一時不知所措，便請他拿出駕照和保險 資料，希望盡快處理。他說忘了帶駕照，只拿出一份過期的保險單。由於無法核實身分，我甚至不能確定保單上的費南多（Fernando）是否就是他本人。

我請他留下電話號碼，當場撥打確認可以接通。因為孩子快放學了，我實在沒時間繼續等，於是我們各自離開。

晚上，我依照號碼聯絡他，接電話的是一名女子，表示會把駕照和保險資料傳給我，但收到的資料始終沒有駕照，保險資訊也對不上。我開始覺得事情不單純，便告訴她：「再這樣下去，我只能報警，或聯繫保險公司處理。」

也許是這番話讓她緊張，隨後把電話轉給另一名男子。對方聽起來較年輕，英語流利，我猜可能是費南多的孩子或其他家人。他態度友善，表示一定會負責，希望我先把車送去估價，他們會賠償損失。於是，我決定暫時不向保險公司報案。

隔天，我把車送去估價，預估維修費約四千美元。我將結果告訴對方，他說當晚會把錢轉給我。

坦白說，我心裡仍有些懷疑。以前聽說，若肇事者沒有有效保險，後續賠償往往很麻煩，我甚至做好拿不到錢的心理準備。沒想到，當晚真的收到全部款項，一分不少，反倒讓我十分意外。

一周後，真正修車時，才發現費用比原先估價高了一些。我告訴對方，希望補上差額，這次卻再也沒有回覆。當時我人在國外，不方便繼續聯繫，也就沒有追究，剩下幾百美元只好自行承擔。

過了一段時間，家長微信群組裡有人說，自己的車被撞了，對方卻肇事逃逸。看到消息，我不由得想起費南多。其實，事故剛發生時，我也擔心他會開車跑掉，沒想到他不僅停下來，還主動道歉。

他是一名移民，究竟過著怎樣的生活，我並不了解。但他盡力賠償我的損失，雖然最後還差了一些錢，我仍願意相信，他是一個有誠信的人。

所以，我想謝謝費南多。謝謝他讓我相信，陌生人之間，也可以有一份信任。