AI摘要 文章摘要整理： 兒媳歷經4年線上攻讀與兼顧家庭工作，終於在普渡大學完成法學博士學業，全家遠道前往參加畢業典禮並獻上祝福。

兒媳迎來一樁大喜事：經過四年的線上學習，終於完成法學博士學業。十月三日上午，她前往普渡大學（Purdue University）參加畢業典禮。

得知喜訊，我們全家欣喜萬分，決定一同前往學校，為家中的女博士獻上祝福。大家分頭安排行程，兒子提前兩天開車，載著我、妻子及親家公從達拉斯出發，驅車一千多公里前往印第安納州 西拉法葉（West Lafayette）的普渡大學；兒媳則提前一天帶著孫子從洛杉磯 搭機前往。

畢業典禮在普渡大學的麥基體育館（Mackey Arena）舉行，現場氣氛熱烈。我們一家人與到場的上千名學生家長及親友坐在看台上，觀看兒媳與數百名博士、碩士及大學畢業生依序登台，接受校方頒發畢業證書。

兒媳向來勤於學習。十八年前，她來到美國攻讀研究所，取得會計碩士學位後，又花了兩年時間考取美國註冊會計師證照。隨後與我兒子結婚，組成家庭。

二○二二年初，新冠疫情 仍在蔓延，年近四十的兒媳利用居家工作之便，報讀普渡大學的線上法學博士課程。

我和妻子平時協助照顧家庭，常看見兒媳捧著筆記型電腦走向她的臨時教室，有時是臥室，有時是客廳，偶爾則是車庫。她一邊走一邊告訴我們：「我上課去了。飯好了不用叫我，我下課後再吃。」我們便提醒自己，也叮囑活潑好動的小孫子：「沒什麼要緊事，別去打擾媽媽，她正在上課。」

四年來，兒媳一面工作、照顧家庭，一面勤奮讀書，準備一次又一次的考試。經過四載寒暑的努力，終於圓滿完成法學博士學業。

畢業典禮結束後，兒媳與老師、同學合影留念，隨後捧著畢業證書來到體育館正門。我們一家人簇擁上前，向家中第一位女博士獻上鮮花與祝福。

兒媳滿心歡喜，手捧鮮花，在普渡大學校園裡悠閒漫步。對她而言，這座校園既熟悉又陌生，走過教學樓、校園廣場及綠蔭步道，每到一處景色優美的地方，她便放慢腳步，駐足欣賞，請我們替她拍照留念。我們全家也在校園裡留下珍貴的合影。

看著兒媳歡喜的神情，我不禁心生感慨：只要努力求學，終會有所收穫；只要腳踏實地向前走，人生便能留下充實而精采的足跡。