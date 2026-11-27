AI摘要 文章摘要整理： 作者在華盛頓特區免費開放的滑冰館完成冰上首秀，從扶欄學步到跌倒再起，體驗滑冰樂趣，也感謝公共設施帶來便利。

電視上每有冰上表演，我總會被牢牢吸引，驚嘆花式滑冰選手在冰面上旋轉跳躍的高超技巧，挑戰人類體能極限。同樣令人難以置信的是，已逾七十的老朽居然童心大發，近日頭一回穿上冰刀鞋，小心翼翼踏上冰面，從蹣跚學步開始，緩慢挪動雙腳，竟掙扎著繞冰場滑了數圈，感覺良好，應了「七老八十學吹打」之說，完成冰上首秀。

起因是首都華盛頓特區公園局除了管轄市內所有公園和公共體育設施，還管理一座具備正規冰球比賽設施的滑冰館，平時對公眾開放，租借冰鞋僅收取十多元。十月初的原住民 日（Indigenous Peoples' Day，原為哥倫布日）當天，所有游泳池都關閉，滑冰館卻照常開放，還提供免費租借冰鞋的優惠，以示慶祝。

有這等好事，我怎能錯過？立即上網報名登記，簽署免責聲明，同意若發生意外，須自行承擔責任。我與妻子下午開車前往位於城市西南角的滑冰館，掃描手機上的入場憑證後，來到二樓的滑冰場。

這是個比兩座籃球場還大的橢圓形場地，白色冰面寬敞平整，陣陣冷氣迎面襲來。我們依照腳的尺寸領到還很新的冰刀鞋，又拿到橘色頭盔，作為滑冰新手的額外安全防護。

畢竟是開天闢地頭一回上場，心理準備不足，妻子一踏上冰面便滑倒，嚇得寧願坐到觀眾席，充當我的攝影記者。

我雖也是「初生牛犢」，卻不肯示弱，偏要趁機學一門新技能。起初全靠雙手抓住護欄，像個巨嬰似地緩緩挪步，很快便不甘於此，索性放開扶手，嘗試雙腳左右交替，一前一後地移動。雖然仍是小步前進，卻已能徐徐向前，光明在望。我體會到身體必須稍微前傾，絕不可後仰，才能維持平衡，當個不倒翁。

但說來容易做來難，我一不留神還是摔倒了一次，屁股跌坐在冰面上，右手肘因急著撐地而感到疼痛。滑冰館的專業教練滑過來問我是否還好，我可不能露出熊樣，連聲說沒事，趕緊起身。

我看到好幾個大人、小孩都扶著滑冰館提供的小鐵架緩緩移動，頗像行動不便者或長者使用的助行器。我心想，如此依賴輔助器具，恐怕難以放手學習滑冰。

另有兩個穿著虎紋外套的白人小女孩，不停失去平衡而摔倒，卻又一次次爬起來繼續滑，不屈不撓，也許她們將來會成為閃亮的奧運選手。

預約的一小時到了，大家紛紛離開冰場，換下冰鞋，讓下一批人進場。

記得小時候只在上海的少年宮學過溜旱冰，鞋底有四個輪子，比在冰面上滑行容易。住在紐約時，我們曾到洛克斐勒中心（Rockefeller Center）的冬季戶外滑冰場參觀，注意到冰鞋租借費用超過七十元，而且紐約市沒有市府經營的公共滑冰場。

我十分感謝首都公園局為民眾提供如此優越的條件，讓我體驗滑冰的樂趣。將來想必還會再去練習，既能娛樂、鍛鍊身體，又可提升運動技巧，說不定有朝一日，還能學會旋轉跳躍呢。