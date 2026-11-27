AI摘要 文章摘要整理： 作者因趕著取回故障的信用卡機而違規右轉，被拍到開罰單，最後卻因車輛登記在家庭信託名下，意外免去交通學校與通報紀錄。

來美開車，算來已近四十個年頭。初來美國時，因不熟悉交通規則，曾收到不少罰單 ，如今回想起來，仍不免暗自汗顏。所幸年歲漸長，車技日益純熟，加上如今車輛設計愈發人性化，倒車雷達、盲點警示樣樣齊全，處處替駕駛人把關。十幾年來，我竟一張罰單也未曾收到，還慶幸自己終於「修成正果」，誰知天有不測風雲。

七月底的一天，診所一如往常忙碌，前台小姐忽然神色慌張，跑來報告：信用卡機故障了。我趕緊請另一名員工放下手邊工作，打電話向信用卡公司求助。對方技術人員在電話那頭反覆測試，折騰了兩個多小時，最終還是宣告無法修復，機器已報廢，必須換新機，估計兩天後才能送達。

這下前台可忙得團團轉。如今美國人日常消費多倚賴信用卡，隨身帶現金或支票的人已寥寥無幾。前台只得逐一抄下病人的信用卡號備用，偏偏有些病人對此心存戒心，不願讓人抄錄卡片資料，只好等新機裝妥後，再逐一打電話收款，無形中增加員工不少工作負擔。

兩天過去，新機仍未送達，我心裡的石頭也懸了兩天。打電話詢問，說貨已交給聯邦快遞；再打給聯邦快遞，對方卻說地址沒寫辦公室號碼，三層樓的大樓不知該送到哪一間，教人哭笑不得。

我耐著性子補上號碼，對方又說得等隔天才能送。我哪裡還等得及，一咬牙，決定親自跑一趟，車程不過十五分鐘。事情辦得很順利，機器取回後立刻裝上，診所終於又能刷卡收款，我這才鬆了一口氣。

誰知兩周後，一封洛杉磯捷運局的信悄悄寄到家中，拆開一看，竟是一張交通違規罰單，說我右轉時沒有完全停車。仔細一讀，時間、地點及錄影紀錄一應俱全，連我這個駕駛人的面孔都清清楚楚，想抵賴也無從賴起。

細想違規日期，正是我心急火燎趕去聯邦快遞取貨的那天。原來當時心裡惦記著信用卡機，右轉時只顧著查看路口有無來車，竟疏忽了必須完全停車的規定。我不由得苦笑，真是應了那句「福無雙至，禍不單行。」

罰單不僅得繳罰款，還擔心違規紀錄被通報車輛管理局（DMV），導致保費水漲船高，想到還得乖乖去上八小時的交通學校（Traffic School）課程，心裡便直發悶。

幾周後，恰好順路到范奈斯（Van Nuys）辦事，洛杉磯高等法院就在附近，我索性走進交通違規窗口，承認違規並繳了四百八十六元罰款，接著向工作人員索取交通學校的名單。

誰知那位先生接過罰單，盯著看了片刻，眉頭微微一皺，忽然說了句「等一下」，便拿著單子轉身到後面找人。我站在窗口前，心裡七上八下地等了約十分鐘，猜不透究竟是好事還是壞事。

他終於回來，臉上帶著一絲微笑，告訴我：「你不用去交通學校了，因為這輛車登記在家庭信託名下，不是你個人名下，所以不受這項規定約束，我們也不會通知車輛管理局。」那一刻，我幾乎要笑出聲來，心裡的一塊大石頭霎時落地。

萬萬沒想到，當初為了節稅、傳承而把車子登記在家庭信託名下這樁「不經意之舉」，竟在多年後派上用場，讓我免去枯坐教室一整天的苦差事。人生際遇，有時真是奇妙。塞翁失馬，焉知非福，大約說的就是這樣的小小插曲吧。