AI摘要 文章摘要整理： 作者切甜菜根時誤傷左手小指，因持續出血改赴波莫納谷醫療中心急診，最終順利止血治療，也對醫院效率與照護留下深刻印象。

我正埋首清除一叢叢三葉雜草，沒注意到時間飛逝，抬頭一看，夜幕已降臨，準備晚餐顯得有些匆促。

廚房頓時成了戰場，爐子上的一鍋湯正蠢蠢欲動，炒菜鍋裡的菜等著我翻炒，而我正忙著把削皮的甜菜根切絲。空氣中傳來陣陣焦味，我朝爐子瞥了一眼，沒想到砧板上的甜菜根移了位，下一刀竟切到左手小指末端，頓時一陣劇痛。

我扔下菜刀、關掉爐火，戰場一下子安靜下來，唯有抽油煙機仍「轟隆」作響。

低頭查看小指，傷口很深，但面積不大，只有一小片肉外翻。一滴血流到被甜菜根染成胭脂紅的掌心，鮮紅的血色令人怵目驚心。我趕緊拿餐巾紙包住傷口，用其餘四指壓住小指下端，血暫時止住了。

先生從書房跑來查看，見我高舉左手，只能用右手炒菜、盛盤，便接手把甜菜根切完、汆燙、涼拌，兩人合力完成一頓晚餐。

從小到大，擦傷、撞傷、跌傷、割傷都經歷過，眼前這點傷原以為只是芝麻綠豆般的小事。詭異的是，只要一鬆手，鮮血就汩汩流個不停。我拿橡皮筋纏住小指，血還真止住了，但沒多久，指頭便漸漸發紫。

時間就在橡皮筋反覆纏上、鬆開之間流逝，傷口依然不肯妥協。夜漸深，我開始慌了，連忙請先生查詢附近幾家緊急照護中心（Urgent Care）。過了一會兒，先生無奈地說：「十點多了，所有的緊急照護中心都關門了。」

女兒跑來，看了一眼我手中的橡皮筋，問道：「誰告訴妳可以這樣止血？」接著遞給我一小包面紙，以及一家醫院急診室（Emergency Room）的地址。我正猶豫這麼一點小傷，有必要小題大做嗎？女兒已連聲催促。

年紀大了，夜間視力不佳，我們決定不走高速公路，改走市區幹道。跟著導航彎彎繞繞，終於來到波莫納谷醫療中心（Pomona Valley Hospital Medical Center）。急診室裡燈火通明，候診區坐滿了人，醫護人員忙個不停，與外頭夜深人靜的景象形成強烈對比。

根據過去從報章讀到的訊息，像我這種沒有生命危險的病患，大概得等上很久。沒想到掛號後才半個鐘頭，窗口便叫號了。醫護人員問：「什麼狀況？」我舉起受傷的手，告知被菜刀切傷、流血不止。他點點頭說：「馬上幫妳安排，等一下塗上醫療皮膚黏膠即可。」馬上？我不但沒有因此安心，反而認定這只是安慰病患的說法。

正疑惑之際，護理人員叫我到護理站量血壓、施打破傷風疫苗，接著到診療室等候。大約二十分鐘後，一名年輕醫師依照主治醫師的指示，短短幾分鐘便完成治療。整個過程井然有序，醫護人員也十分親切，沒想到一場小意外，竟讓我對大醫院的疑慮徹底改觀。

走出醫院，夜空飄著細雨，我們趕緊鑽進車內，打開暖氣，卻依然驅不散心中的寒意。先生斜躺在座位上，一言不發，看到這情景，我頓時悟到剛才犯了銀髮族忽暖驟冷的大忌。我望著雨中朦朧的醫院，不斷祈禱：「可別讓一場小意外，演變成驚天動地的大事件。」

過了好一會兒，先生終於開口：「走吧，回家。」車燈在黑暗中照出一道光，回程一路寂靜。

這是一個無語又無眠的夜晚。