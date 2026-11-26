AI摘要 文章摘要整理： 作者在爾灣騎車打球後遇到輪胎破損的尷尬情況，幸得球友傅先生協助寄放車輛並送返家，隔天又貼心歸還頭盔，令作者深受感動。

十月的爾灣 （Irvine），天氣依然炎熱。那天下午一點半，我照例騎著電動自行車前往北木（Northwood）俱樂部的乒乓球室打球。沿途花草樹木繁茂，道路寬敞平整，讓我不禁感嘆，這裡真適合老年人騎車。

心情愉快的我，二十分鐘便抵達俱樂部，停好車，走進乒乓球室，幾名球友已經開始打球了。乒乓球是我的最愛，我立即揮拍上陣，與球友們打起養生球，玩得十分盡興。直到下午四點，我才收拍準備回家。

沒想到車子竟推不動，一看才發現後輪完全沒氣，原來是被釘子扎破了。這下可尷尬了，家人都在上班，我又忘了帶手機，無法聯絡他們。從北木到家約三哩，難道要推著車走回去嗎？路途又遠又累，真不知如何是好。

正當我焦頭爛額時，球友傅先生也準備回家，見我站在原地發愣，便上前詢問。了解情況後，我請他幫忙與管理員溝通，看看能否暫時把車寄放在俱樂部。

來自台灣的傅先生當即答應，順利與管理員協調，將我的車停放在俱樂部另一個房間，並告知可能需要寄放兩、三天，等我找人來取車或修理。

解決了車子的問題，我正準備徒步回家，傅先生又問我住在哪裡，主動表示願意開車送我一程。我既驚喜又感激，雖然不好意思麻煩他，但他熱心地說：「沒關係，你老人家走回去太累了，還是坐我的車吧。」

於是，他帶我到停車場，讓我坐進後座，我向副駕駛座上的傅太太打了招呼，便將頭盔摘下放在身旁。車子沿著卡爾弗大道（Culver Boulevard）一路向北，不久便抵達我家社區門口。我連聲道謝，下車目送他們離去。

回到家後，我習慣性地伸手想摘頭盔，才發現頭盔早已留在傅先生的車上。年紀大了，記性也差了，沒想到又鬧出一個小尷尬。

隔天下午，女婿開車送我去俱樂部，還帶了膠水、打氣筒等工具，準備修車。到了那裡，只見電動自行車安然停放著，車把上竟掛著我的頭盔。管理員告訴女婿，傅先生前一天特地把頭盔送回來，掛在車把上，方便我看見。

聽了這番話，我心中更加感動，久久說不出話來。雖然年事已高，但往後的日子，我也應該向傅先生學習，懷抱一顆真誠善良的心，在別人遇到困難的時候，盡己所能伸出援手。