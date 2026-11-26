AI摘要 文章摘要整理： 一名華人退休長者因幫鄰居照顧寵物而開起遛狗店，在小鎮街頭牽著多隻狗散步，既賺錢又鍛鍊身體，活出忙碌而有趣的退休人生。

距離西雅圖 唐人街南郊約三十哩，有一座小鎮，鎮上少見超過三層樓的建築，一條潺潺小河蜿蜒流過，還有簡樸的火車站、露天巴士站，以及數十家大小商場。我喜歡這裡的氛圍，便替它取名「風情小鎮」。一有空閒，我就開車到小鎮走走，順便在華人 商場買些東西。

某天再次前往購物，見商場停車場已滿，便將車停在限停一小時的公共停車位。走過小橋、踏上人行道，忽然聽見身後有人用中文急切地問：「先生，可以幫幫我，拉住那條狗的牽繩嗎？」

回頭一看，是名年逾七十的華人長者，雙手牽著幾隻狗，顯然其中一隻調皮掙脫了牽繩。我沒多想，便上前幫忙拉住。小狗不怕生，乖乖靠在我腳邊，我替牠摘掉頭上的一根雜草，笑說：「小狗真可愛。」長者拉了拉口罩，說：「狗很有靈性，牠喜歡你。」

我好奇地問：「老先生真有本事，養了這麼多隻狗？」他笑著說：「狗不是我的，我只是幫人遛狗。」我有些驚訝：「你幫人遛狗？」

長者姓袁，退休多年，幫人遛狗已將近四年。他告訴我，鄰居約翰遜先生是位白人，家裡養了狗，經常和太太外出做生意。子女雖在西雅圖市中心開公司，卻忙於工作，無暇照顧父母的寵物 ，只好將狗送到寵物店寄養。

約翰遜對此頗為煩惱，有次和袁先生聊天時提起。袁先生便說：「如果信得過我，以後出門就把狗交給我，我幫你遛。」隔天，約翰遜出差前果真把狗交給袁先生，袁先生依照囑咐，按時餵食、遛狗，照顧得十分周到。

幾天後，約翰遜夫婦回來，看見愛犬活蹦亂跳，非常高興，便寫了張支票要酬謝袁先生。袁先生再三推辭：「收錢的話，我們還算朋友嗎？」

約翰遜想到，小鎮上有不少人喜歡養狗，卻沒有時間遛狗，這或許是個商機。他對袁先生說：「你這麼有愛心，不如開一家遛狗店，我出資支持你。」袁先生退休後時間充裕，便答應下來。

不久，遛狗小店正式開張。雖然前幾年疫情影響不少人的工作與生活，但養狗的人仍不少，遛狗服務也有需求。

我問：「遛狗這一行很辛苦吧？」袁先生笑著說：「我每天至少幫二十名客戶遛狗，只能說甘苦自知。」他一邊比畫、一邊解釋：「像現在一次遛四隻狗，光是拉住牠們，就不容易。」

接著，他又說：「遛狗的年收入確實不錯，但我有退休金，不差錢。更重要的是，遛狗還能順便散步、鍛鍊身體，一舉兩得。」我笑著附和：「既能賺錢，又能運動，真有意思。」

袁先生望著小河流水，再看看身邊的幾隻狗，認真地說：「當然，遛狗也有學問。如何和狗相處、管好牠們，也是一項挑戰。」聽他這麼說，我才明白，退休後的生活未必只是閒暇度日。對袁先生而言，每天牽著幾隻狗走在小鎮街頭，不僅是一份工作，也是一種充實而有趣的生活方式。