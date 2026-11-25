AI摘要 文章摘要整理： 一對長居海外的夫妻迎來公婆赴美同住帶孫，在育兒分工、生活習慣與彼此理解中逐步磨合，最後從陌生成為能一起照顧孩子的一家人。

我和先生長年住在海外，從交往到結婚，都是彼此看對眼，很快便自行決定了。雙方父母對過程了解不多，加上距離遙遠，我和公婆真正相處的時間相當有限。從過去幾次探親的經驗來看，我覺得他們是善良的長輩，但說到底，這也只是我的揣摩。對我和先生而言，婚後要和什麼性格的家人相處，多少有點開盲盒的意思。

女兒出生前，先生告訴我，公婆願意來美國幫忙帶孫女。能有後援，我自然很高興，只是，原本偶爾見面的長輩，接下來要住在同一個屋簷下，日子會怎麼過，還真不知道。

公婆在台灣的生活其實很愜意。公公喜歡爬山、和朋友聚會，婆婆則在衛生所和社區大學擔任志工，想外食就外食，想出門就出門，兩人各有熟悉的生活節奏。如今為了孫女，暫時放下台灣的生活，來到人生地不熟的紐約。

婆婆一來，便接下掌廚的工作，除了張羅一家三餐，還要準備女兒的副食品，連先生的便當也一併包辦。這倒讓我偷偷鬆了一口氣，原本落在我身上的便當大任，居然又能交還給他媽媽了。

不過，先生從大學開始住校，後來赴美留學，一年頂多回台灣探親一次，婆婆對他愛吃什麼也有些記不清了，如今重新替兒子做便當，我們便會一起討論。我感覺婆婆也在重新認識自己的兒子，這樣的交流別有一番趣味。至於女兒的照顧，我和先生也有自己的想法。我們希望她一歲前仍以奶為主，副食品循序漸進；也不急著讓她學走路，想讓她多爬、多探索。這和公婆過去帶孩子的經驗有些不同，他們卻願意尊重我們的想法。

只是，照顧孫女說起來簡單，做起來可不輕鬆。婆婆費心準備的副食品，女兒可能只吃一點點；隨著好奇心愈來愈強，餵奶時又東張西望，喝完一餐得花不少時間。公公發現孫女喜歡邊喝奶邊玩，便拿著音樂書配合她的喜好，努力營造良好的「用餐環境」。到了遊戲時間，還得陪著她在地上爬，營造「運動氣氛」。

我原本以為，公婆以前忙著工作，帶孩子的細節大概早已生疏。沒想到他們不但熟練，還有這麼多耐心。

女兒也有逗爺爺奶奶開心的本事，有時打個噴嚏，或咬玩具發出聲響，大人笑了，她也跟著笑，祖孫三人笑成一團。看他們玩得這麼開心，有時還真分不清是誰在照顧誰。

婆婆偶爾會說起先生小時候的事，原來他比女兒更難睡，依照台灣的民間習俗，為了替他「收驚」，婆婆說台灣從南到北的宮廟她都拜過，平安符掛滿了床。先生小時候體質較弱，每當報紙上提到什麼流行病，婆婆就擔心下一個染病的會是兒子，婆婆的同事甚至開玩笑說，她一年三百六十五天，有兩百天都在請假帶孩子跑醫院。

聽她說起這些往事，可以想見，她當年照顧孩子，是如何如履薄冰、步步驚心。一面佩服婆婆的辛苦，一面又忍不住覺得好笑：先生小時候，竟比女兒還難帶。

如今自己當了媽媽，才知道夜裡照顧孩子有多累，和先生也難免為育兒的事意見不同。婆婆知道後告訴我，父母都是這樣走過來的，總會有「苦盡甘來」的時候。她的話真的安慰了我，畢竟，那個當年淺眠又常生病的小男孩，如今已經長大，還當了爸爸。

平日公婆忙著帶女兒，周末我和先生便盡量自己接手，讓他們有時間到紐約走走。我們也常一起討論女兒的性格、成長發育，甚至將來的教育，偶爾想法不同，但大家都願意商量。

回想起來，當初對彼此還有些陌生的我們，如今每天聊著同一個小女孩的吃喝睡玩。原來，這就是一家人。