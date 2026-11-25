AI摘要 文章摘要整理： 作者先在晨間散步時意外跌倒骨折，靠鄰居即時救助脫險；兩個月後又協助昏倒的黃教授，深刻體會鄰里互助的重要。

人們常說：「明天和意外，不知道哪一個先來。」沒想到，今年六月初，這句話竟應驗在我身上。

每天早上走路五千步，是我十幾年來養成的習慣。那天，我像往常一樣，吃過早餐 、稍作休息後，便到住宅區的林蔭道散步。前一晚的一場猛烈暴風雨，讓空氣格外清新，天空也分外蔚藍，但路面卻一片狼藉，散落著被風吹落的枯枝、樹葉，以及湯圓般大小、帶刺的堅果。

我小心避開大樹下雜亂的枝葉，沒想到走到看似乾淨的路面時，反而疏忽大意，一腳踩上一顆堅果，頓時失去平衡，整個人向前重重摔倒在柏油路上，一時失去知覺。

清醒後，我發現兩邊膝蓋的褲子都磨破了，傷口滲血，左臂和肩部更是劇痛難忍，坐在地上無法起身。正當我無助之際，一名住在附近的鄰居快步走來，原想扶我起身，見我傷勢不輕，便趕緊回家開車，再回來小心翼翼地扶我上車，送我回家。

到醫院急診室檢查，照X光後，確認左臂骨頭粉碎性骨折。真是城門失火，殃及池魚，明明是腳踩錯了地方，卻要手臂來承擔後果。所幸膝蓋只是皮肉擦傷，髖部也沒有受傷，頭部未直接撞擊地面，算是不幸中的大幸。從此，我的左臂掛上黑色吊帶，成了「獨臂將軍」。

俗話說：「傷筋動骨一百天。」這段日子果然煎熬，疼痛有時連止痛藥都難以緩解，尤其夜深人靜，更覺難受。原本能燒茶煮飯、照顧別人的我，如今許多事情都得仰賴他人幫忙；原本熱愛旅遊，如今連出門走路都成了難事。沒想到，一秒鐘的失足，竟讓晚年生活出現如此大的轉變。

說來也巧，當初受鄰居搭救，沒想到兩個月後，我竟有機會幫助另一名鄰居。

那天，我隔著窗子望向天空，藉此排遣養傷期間的鬱悶，心想自己就像折了翅膀的老鷹，不知何時才能重新展翅。這時，看見鄰居、八十二歲的退休黃教授，步履蹣跚地從門前經過。我望著他的背影，不禁感嘆歲月無情，當年意氣風發、才華出眾的黃教授，如今也已步入暮年。

忽然，黃教授停下腳步，身體晃了幾下，竟像融化的糖塔般癱倒在地。我大吃一驚，顧不得自己的傷勢，連忙穿上鞋子，開門趕過去。只見黃教授大汗淋漓，衣衫濕透，口吐白沫，幾乎失去意識。我試著用未受傷的右手扶他起來，但他根本站不穩，更別說自己走回家了。

我正要撥打九一一求救，他卻喃喃自語，伸手阻止，又指向不遠處門牌七號的住家，含糊地說太太在家。我明白他的意思，便勉強攙扶他坐到路旁草地上，不料他隨即又癱倒下去。眼看他已離開車道，我趕緊跑到他家通知黃太太。最後，大家合力用輪椅將黃教授送回家。

隔天下午，黃教授夫婦竟帶著禮物登門道謝。原來，他經醫院急診檢查，發現是因天氣炎熱、長時間在戶外行走，導致嚴重脫水。得知黃教授平安無事，我心中十分欣慰。

回想這兩次意外，一次是我跌倒，鄰居及時伸出援手；一次是鄰居昏倒，我也在危急時刻盡了一分心力。對老年人而言，遠親不如近鄰。平日一聲問候、一份關心，看似平凡，到了緊要關頭，鄰里之間的互助，甚至可能救人一命。