AI摘要 文章摘要整理： 作者在奧馬哈的Hy-Vee超市，意外遇上退伍軍人節免費早餐活動，見證店家以豐盛餐點與熱情招待向軍人致敬。

那天的天氣非常好，天高雲淡，金風送爽，前院楓葉落滿地。早上，我們決定到奧馬哈（Omaha）的海威超市（Hy-Vee）添購日用品，順便到附設的餐廳吃早餐 ，沒想到，平時早上不太忙碌的停車場，竟然停滿了車。進門後，發現餐廳附近人潮洶湧，門口還增設了三張長桌，也坐滿了用餐的客人。

我們正納悶發生了什麼事，才發現原來今天是十一月十一日，美國的退伍軍人節（Veterans Day）。

這天，超市為了向軍人表達敬意，特別提供免費早餐。門口一名中年男士拿著一疊星星貼紙，熱情歡迎每位前來的客人。我有些不好意思地解釋，這是一場誤會，我們不是軍人，也表示願意付錢，他卻笑著說：「沒關係，不收錢。我們非常歡迎大家一起來慶祝，不分彼此，一律歡迎。」

沒想到只是來買東西、吃早餐，竟有機會參與這場別具意義的敬軍活動。

靠近收銀台的長桌上，超市準備的早餐十分豐富，有炒蛋、培根、火腿、香腸、吐司及什錦水果，飲料則有咖啡和果汁。三名服務人員不斷進出，忙著補充食物。

看著許多曾經保家衛國的退伍軍人，有的年輕，有的已滿頭白髮，如今竟能與他們坐在一起，共享豐盛早餐，讓我感到十分榮幸。

外面的長桌已經坐滿，我們便走進餐廳，找到一張空桌坐下。附近幾名年長的客人友善地向我們揮手，親切地說：「早安。」我也滿臉笑容地回應。

這真是美好的一天。我們不但意外參與了一場溫馨而有意義的退伍軍人節活動，還享用了一頓豐盛的免費早餐。更令人難忘的，是超市的熱情招待，以及人與人之間那份不分彼此的友善。