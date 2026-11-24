AI摘要 文章摘要整理： 文章描寫洛杉磯秋冬常見的聖塔安那風，如何帶來強風、野火與撤離壓力，也反映居民面對自然災害時的長期不安。

美國幅員廣大，各地隨季節面臨不同災害。東部與南部在颶風季節提防風暴，中部大平原則有龍捲風 威脅。我們住的洛杉磯 ，每逢秋冬便得留意聖塔安那風（Santa Ana Winds），這股乾燥強風從內陸吹向南加州沿海，影響洛杉磯與聖地牙哥 （San Diego）等地。

每到秋天，我便想起漢高祖劉邦「大風起兮雲飛揚」的詩句。強風來臨前，手機常收到警報，我們得先修剪屋旁樹枝，免得枝條被強風吹襲拍打屋頂，吵得人夜不能眠，甚至損壞屋瓦。後院菜圃的遮陽塑膠布、空水桶，也得趕緊收妥，避免被風吹得四處亂飛。

強風一起，凶猛的狂風席捲大地，有時連吹好幾天，呼嘯聲令人心驚。強風過後，就要清理被吹落的殘枝落葉，有時還見到大樹被連根拔起，造成生命財產的損失。

強風固然可怕，然而真正可怕的，是它可能助長山林野火。每逢秋冬時節，洛杉磯地區便有發生山林野火的風險，二〇二六年初，洛杉磯兩處大型的社區分別被燒到片瓦不存，成為一片焦土灰燼的廢墟。

南加州夏季炎熱，山坡上的野草與灌木逐漸乾枯。聖塔安那風來時，空氣更加乾燥，一旦起火，強風便可能迅速推動火勢，將燃燒中的火星吹向遠處，引燃新的地點。原本不起眼的小火，轉眼可能變成難以控制的山火。

洛杉磯周圍山嶺綿延，住宅區有些緊鄰山坡。我們家離山區不算遠，曾幾次收到野火逼近、要求準備撤離的警訊。那時趕緊收拾重要物品，隨時準備離家。山火靠近時，灰燼像柳絮般飄浮，空氣混濁，非必要不出門，必須外出時也戴上口罩。

每逢強風起，我們便密切注意山火消息；若附近火勢嚴重，電視新聞就一直開著，隨時掌握最新情況。強風加山火，年年都有，雖然可以預知強風的來臨，但是無法預知何處會發生山火。野火燒掉山坡植被後，雨季又可能引發土石流。災害給我們帶來了許多困擾，近年有些保險公司退出了洛杉磯地區，或拒絕承保房屋火災險，也讓屋主更加憂心。

在洛杉磯住了這麼多年，每到秋冬起風，總會多一分戒心。該收的物品收好了，樹枝也修剪了，夜裡聽著窗外呼呼的風聲，心裡仍難以踏實。以前覺得「大風起兮雲飛揚」氣勢豪邁，如今卻有不同感受。我們盼望的，不過是風早些停下，遠處山林不要起火，每個人都能守住自己的家，平安度過秋冬。