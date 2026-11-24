AI摘要 文章摘要整理： 一家人接連遇上酸菜罐標籤消失、橄欖球不見與烘衣機異常倒數等怪事，誤以為家中鬧鬼，最後才發現橄欖球只是卡在灌木深處。

那天早上，太太從冰箱拿出一罐在Costco 買的德國酸高麗菜 ，標籤上寫著含有上億活性乳酸菌 。我使盡力氣，瓶蓋卻怎麼也轉不開。交給一身肌肉、還在念高中的兒子，他擰得滿臉通紅，瓶蓋仍紋絲不動。眼看上班、上學快遲到了，大家只好悻悻散去。

幾天後，太太驚訝地問：「咦，蓋子怎麼這麼鬆？稍微一轉就開了，是你開的？」我連忙否認。仔細一看，罐身標籤幾乎被撕光，只剩難看的白色紙屑。問遍全家，沒人承認，反倒都懷疑我，我也沒無聊到撕標籤玩，更何況上星期根本打不開瓶蓋。大家面面相覷，不約而同想到：「鬼幹的？」

兩周後，兒子們在後院丟橄欖球，我在樓上聽見他們玩得開心，突然後門打開，傳來喊聲：「Daddy，球掉進有刺的小樹裡了，拿根棍子幫我們弄出來。」我從車庫拿出耙子遞過去。沒想到幾分鐘後，兒子們困惑地說：「Daddy，我們叫你的片刻，一轉頭，球就蒸發了。」

他們指著一株日本小檗，那是西雅圖常見的庭園灌木，紅葉間長著尖硬的短刺。秋風吹落不少葉片，枝條半透，哪裡藏得住一顆橄欖球？我又用耙子翻找附近幾株小檗和杜鵑花，上下撥弄，仍不見球影。

兒子們急著辯解：「我們四隻眼睛都看見球掉進那棵樹，絕不會錯。」「那真是有鬼了。」我嘀咕。不太會說中文的兒子們竟笑說：「過幾天是萬聖節，鬼提早來我們家了。」

告訴下班的太太，橄欖球竟憑空從樹裡消失的無影無蹤，她的臉一下子變得蒼白，看樣子被嚇得不輕。

更怪的是，某天烘衣服，太太又蒼白著臉、見了鬼似地悄聲告訴我，她去看烘衣機，螢幕顯示還剩六分鐘；十分鐘後回來，機器竟仍在運轉，還顯示剩下三十一分鐘。她趕緊關機，心驚膽戰地說：「再這樣下去，我們得搬家。」

向來不信鬼的我，也不禁汗毛直豎。難道家裡真來了鬼？轉念一想，烘衣機是電子產品，可能故障，酸菜罐的標籤或許有人撕了卻忘記，唯獨橄欖球消失，實在難以解釋。這非得弄清楚，否則真是活見鬼了，晚上還敢睡覺嗎？

我提著電鋸走進後院，決定把灌木好好修剪一番。修到另一棵日本小檗，離「球掉進去」那棵三米來遠，它下半身紅葉稀疏，上半身新葉暗綠，茂密中透著生機。嘩啦嘩啦的電鋸殺過去，帶刺的枝條紛紛倒下，空氣裡瀰漫著斷枝滲出的清香。

殺著殺著，枝葉隱密間，一顆橄欖球的雛形露出。密林深處，它歪斜地躺著。

我差點大叫：「鬼東西，看你往哪裡跑？」本想用手摳出來，一轉念，還是讓兒子們幹吧，那些扎手的硬刺會教他們，四隻眼睛也會看走眼。

這個「鬼」總算抓到了，今晚可以安睡。可是酸菜罐上消失的標籤，以及烘衣機多出來的三十一分鐘，又是什麼鬼？