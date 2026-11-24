AI摘要 文章摘要整理： 作者在舊金山搭叮噹車前往九曲花街，途中與一名北歐男子因問路結伴同行，彼此協助找路並在車上共享旅行樂趣。

每當想起舊金山 ，耳邊便響起一陣悅耳的「叮叮噹噹」，那是著名的叮噹車駛來了。

第一次搭叮噹車，是為了去看九曲花街（Lombard Street）。我透過MuniMobile買了一日通票，從中國城往鮑爾 街走，很快看見一輛黃棕色的復古車廂，車頭還裝飾著花環。我跟著人群上車，車廂前半部是開放式的，乘客扶著柱子站在踏板上，彷彿掛在車身兩側。這種纜車（Cable Car）由地下鋼纜牽引，沿著陡峭坡道緩緩前進。

車停下時，我向工作人員打聽九曲花街，才發現搭錯路線，他耐心指路，說再走幾個街區就到了。我沮喪地下車，沒走多遠，背後傳來腳步聲，回頭一看，是名穿著得體、斯文瘦高的中年男子，他頭髮梳得整整齊齊，穿著剪裁合身的休閒西裝，頗有老派紳士的風度。他說自己來自北歐，剛從郵輪下來，也要去九曲花街，若非聽見我問路，他還不知道自己同樣搭錯車，特地追來道謝。

有了同路人，我安心不少。他拿出紙本地圖，邊走邊指路，我笑說：「我沒耐心看地圖。」

他很驚訝：「妳出門不看地圖？」「紙本地圖不看，我通常問AI，或直接問人。」

於是他看地圖，我用手機問AI，彼此核對路線。

不久，我們找到車站，卻見候車隊伍排得長長的，他擔心趕不上郵輪，猶豫起來。

我向工作人員說明情況，對方同意讓他優先上車，他卻堅持與我一起排隊。我勸他：「我有時間，你沒有啊！」他說，既然我幫過他，就不能丟下我，如果來不及，留點遺憾也無妨。我只好陪著等，幸好車輛陸續駛來，沒等太久便輪到我們。

車上幾乎客滿，有人讓出座位給我。回頭一看，他站在踏板上，旁邊是個活力十足的金髮小夥子，車子開動，小夥子不斷向路人揮手，路人也笑著回應。同行男子起初只拘謹地點頭，隨著車廂沿陡坡起伏，尖叫與笑聲此起彼落，他也漸漸放開，跟著揮手。沒想到他手裡的地圖突然飛了出去，大家哄堂大笑，他也跟著大笑，連頭髮都被風吹亂了。

到了九曲花街，我們站在坡頂，花街蜿蜒而下，遠處是海灣與大橋，這個季節，花雖然已經凋謝，但景致依然精緻。我準備沿著花街往下走，他卻要趕回船上了。「地圖飛了，你怎麼走？」我問。他晃晃手機：「跟妳學。」我笑著祝他：「Good luck！」

叮叮噹噹，又一輛車駛來，他站上踏板，探出身子使勁揮手道別，隨著鈴聲漸漸遠去。我知道，那車上不只有歡笑與尖叫，還有成年人偶爾流露的孩子氣。城市是有序的，道路是規整的，但叮噹車就像一部時光機，讓人暫時卸下拘束，找回童話般的快樂。